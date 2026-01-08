Entretenimiento / Uruguay

Tuvieron que rescatar a Martín Demichelis y a su hijo Bastian en el mar: el dramático video

El DT volvió a estar en los titulares por un episodio que se conoció en las últimas horas.

Claudia Mercado

8 de enero de 2026,

Bastian y Martín Demichelis

Aunque separados, cada uno por su lado y por distintos motivos, Martín Demichelis y Evangelina Anderson están copando las noticias de este verano convulsionado. En esta oportunidad, la novedad que involucró al DT y a sus hijos no fue para nada feliz.

En las últimas horas, se dio a conocer un dramático video que muestra el preocupante episodio que el exRiver vivió junto a Bastian, uno de sus hijos, en el mar de Punta del Este el pasado 31 de diciembre.

“La corriente de la costa uruguaya se empezó a llevar tanto a Martín Demichelis, a su hijo Bastián y a otros familiares. No había quien pueda ayudarlos, pero casulmente un grupo guardavidas habían ido a surfear, vieron la escena y pudieron rescatarlos”, relató Karina Mazzocco en A la tarde.

“Un golpe de suerte”

“Este martes llegó a la producción un mensaje contándonos la situación que se dio en la playa Laguna Escondida en José Ignacio”, dijo el panelista Oliver Quiroz. A lo que Mazzocco sumó: “Tuvieron un golpe de suerte”.

Las imágenes son desesperantes, ya que se ve como Demichelis y un grupo de personas -entre ellas Bastian y una sobrina del DT-, no logran incorporarse de la manera correcta para nadar y llegar a la orillas. Se los ve con brazadas erráticas que los mantienen siempre en el mismo lugar, mientras en el fondo la fuerza del mar no cesa.

“Se lo ve a Martín flotando en el agua casi tapado por las olas, también a Bastian y la sobrina de Demichelis. El 31 de diciembre ellos subieron a sus redes sociales unas imágenes que son clave para identificarlos por la ropa, en las mismas está él junto a su nena, Abrojito, Bastián y la sobrina”, indicó el periodista. Además, en el programa señalaron que la zona en donde ocurrió el suceso no está recomendada para sumergirse, ya que no es una marea tranquila.

