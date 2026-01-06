Entretenimiento / Famosos

¿Cortocircuito? Evangelina Anderson dijo que con Ian Lucas son “funcionales al show” y el chico estalló: “Lo que ven...”

La “parejita” de Masterchef Celebrity no se estaría entendiendo. ¿Él se enamoró?

Claudia Mercado
Claudia Mercado

6 de enero de 2026,

¿Cortocircuito? Evangelina Anderson dijo que con Ian Lucas son “funcionales al show” y el chico estalló: “Lo que ven...”
Ian Lucas y Evangelina Anderson. Foto: web.

Apenas separada y con un pie de vuelta en la Argentina, lo primero que le pasó a Evangelina Anderson es que la involucraran sentimentalmente con un famoso. Pero este “shippeo” tenía todos los condimentos: se trata de un compañero de Masterchef Celebrity, tiene varios años menos que ella y no tiene vergüenza en admitir que “algo” le pasa con la bella modelo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson
Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas era muy popular en las redes y por su música, especialmente entre los jóvenes. La televisión abierta le permitió llegar a un público más tradicional, que lo aceptó por su carisma y buena onda.

Su imagen comenzó a crecer, sin dudas, cuando comenzaron los rumores de posible romance con Eva, a quien él considera -y lo dijo públicamente- la mujer más linda de la Argentina. Chiste va, chiste viene, nadie confirma nada, pero los compañeros y hasta la conductora del reality, Wanda Nara, aseguran que “algo hay”.

La frase de Evangelina Anderson que molestó a Ian Lucas

En las últimas horas, un cronista abordó a la bailarina para preguntarle sobre su actualidad y, al momento de consultarla sobre “su corazón”, la rubia aseguró que está muy bien, “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”. “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”, enfatizó.

Sobre Ian, en tanto aseguró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Cuando el periodista le preguntó si ese juego puede pasar a ser verdad, la ex de Demichelis fue determinante: “No. Si querés te miento”.

El descargo de Ian tras la frase de Evangelina
El descargo de Ian tras la frase de Evangelina

Luego de la declaración, Ian Lucas escribió un texto que compartió en una historia de Instagram y que fue un dardo directo a su “compañera”.

“Los que me conocen saben que así como me ven, soy yo: transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y (voy a) transmitir lo que pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo", lanzó. ¿Será que él sí se enamoró?

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS