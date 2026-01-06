Apenas separada y con un pie de vuelta en la Argentina, lo primero que le pasó a Evangelina Anderson es que la involucraran sentimentalmente con un famoso. Pero este “shippeo” tenía todos los condimentos: se trata de un compañero de Masterchef Celebrity, tiene varios años menos que ella y no tiene vergüenza en admitir que “algo” le pasa con la bella modelo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ian Lucas era muy popular en las redes y por su música, especialmente entre los jóvenes. La televisión abierta le permitió llegar a un público más tradicional, que lo aceptó por su carisma y buena onda.

Su imagen comenzó a crecer, sin dudas, cuando comenzaron los rumores de posible romance con Eva, a quien él considera -y lo dijo públicamente- la mujer más linda de la Argentina. Chiste va, chiste viene, nadie confirma nada, pero los compañeros y hasta la conductora del reality, Wanda Nara, aseguran que “algo hay”.

La frase de Evangelina Anderson que molestó a Ian Lucas

En las últimas horas, un cronista abordó a la bailarina para preguntarle sobre su actualidad y, al momento de consultarla sobre “su corazón”, la rubia aseguró que está muy bien, “sin ganas de enamorarse, ni de conocer a nadie”. “Solo quiero trabajar y estar con mis hijos”, enfatizó.

Sobre Ian, en tanto aseguró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”. Cuando el periodista le preguntó si ese juego puede pasar a ser verdad, la ex de Demichelis fue determinante: “No. Si querés te miento”.

El descargo de Ian tras la frase de Evangelina

Luego de la declaración, Ian Lucas escribió un texto que compartió en una historia de Instagram y que fue un dardo directo a su “compañera”.

“Los que me conocen saben que así como me ven, soy yo: transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y (voy a) transmitir lo que pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo", lanzó. ¿Será que él sí se enamoró?