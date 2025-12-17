La picante reacción de Ian Lucas a una foto íntima de Evangelina Anderson que aumentó los rumores de romance

Un simple comentario en Instagram fue suficiente para volver a poner a Ian Lucas y Evangelina Anderson en el centro de la escena mediática. El youtuber reaccionó a una foto íntima de verano que publicó la modelo y generó un fuerte revuelo entre los usuarios, en medio de los rumores que desde hace semanas los vinculan sentimentalmente.

La situación no pasó desapercibida, sobre todo por el contexto: ambos comparten espacio laboral en MasterChef Celebrity y, aunque siempre negaron públicamente cualquier romance, la buena relación entre ellos es evidente al aire.

La foto de Evangelina Anderson que encendió las redes

En las últimas horas, Evangelina Anderson compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes luciendo un nuevo conjunto de bikini blanco, disfrutando del verano. La publicación rápidamente acumuló miles de likes y comentarios.

Entre ellos, se destacó el mensaje de Ian Lucas, quien escribió con picardía y sin vueltas: “Qué linda”. La frase, breve pero directa, fue suficiente para desatar una catarata de respuestas de otros usuarios.

El comentario de Ian Lucas en la foto de Evangelina Anderson.

Los comentarios que alimentaron los rumores

Tras el elogio del youtuber, los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes que hicieron referencia a un posible vínculo sentimental entre ambos. Algunos de los comentarios más repetidos fueron: “Jugátela más, Ian”, “Vamos, Dios”, “Por fin”, “Qué bien comes, Eva”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas. Foto: captura pantalla.

Qué dijeron Ian Lucas y Evangelina Anderson sobre su vínculo

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó una relación. En declaraciones recientes al programa Intrusos, Ian Lucas aclaró que nunca salió a solas con la modelo, sino siempre en grupo junto a otros compañeros del reality.

Además, cuando le preguntaron si ya conoció el edificio donde vive Evangelina, respondió entre risas: “Un día, si me invitan, voy”, dejando una frase que también dio que hablar.

Cabe recordar que Evangelina Anderson se separó del exfutbolista Martín Demichelis y la ruptura se hizo pública a mediados de este año, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a su presente sentimental.