El video de la tensa discusión de Martín Demichelis y su novia dentro de un auto en Uruguay

Mientras alrededor de Evangelina Anderson circulan rumores de romance con el joven youtuber y cantante Ian Lucas, su exmarido Martín Demichelis blanqueó hace algunos meses su noviazgo con la joven modelo Micaela Benítez. Ambos quedaron en el centro de la miradas en las últimas horas, cuando protagonizaron una fuerte discusión en público.

La pareja se encuentra en Punta del Este, donde disfrutan de sus vacaciones. En ese contexto, se viralizó un video que grabó una persona cuando se dio cuenta que el DT y su novia estaban discutiendo fuertemente dentro de un auto.

Las imágenes son pura tensión, ya que se observa claramente que los ademanes con las manos de los dos, los gestos de enojo y que claramente no es una conversación normal. Además, en un momento él se abalanza sobre ella, aunque se entiende que para darle un beso. De hecho, él intenta ese acercamiento varias veces, topándose con la negativa de la mujer.

Según trascendió, al ver la situación e incluso escuchar el tono de las voces, hubo quienes llamaron a la seguridad del estacionamiento, que se habrían acercado para constatar qué todo estuviera en orden.

Por qué discutieron Demichelis y su novia Micaela

Según indicaron en el programa A la tarde, la discusión se habría generado por la “presentación de Micaela a los hijos de Demichelis”.

Según dijeron en Puro Show, Anderson aseguró que no hubo tal suceso y que sus hijos con el exfutbolista aun no conocieron a la nueva novia del padre.

Lo que se especula es que estaban las condiciones dadas para el “blanqueo” pero comenzaron a llegar fuertes críticas sobre la chica “desde afuera”. Aunque nadie lo dijo, todo apuntaría a la injerencia de Evangelina Anderson en ese contexto.

La palabra de los protagonistas

El periodista Daniel Fava comentó que desde el entorno directo del DT le hicieron llegar que no fue más que una “típica discusión de pareja”.

En tanto, la joven habló con A la tarde y aseguró que las versiones que circulan son exageradas. “Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo. El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, dijo la chica, que advirtió que “no tenía que ver con el blanqueo”.