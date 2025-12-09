Roberto García Moritán rompió el silencio y reveló la verdad sobre su vínculo con Gisela Dulko.

Roberto García Moritán atraviesa días agitados y en el centro de la escena pública. Tras siete meses de noviazgo con la periodista Priscila Crivocapich, una relación en la que incluso se habló de boda, la pareja decidió separarse. Sin embargo, casi al mismo tiempo que se conoció la ruptura, comenzó a resonar con fuerza otro nombre muy conocido: el de Gisela Dulko.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich, separados: el motivo de la ruptura (Instagram de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich)

Fue Ángel de Brito quien reveló, en una misma historia de Instagram, que el exmarido de Pampita no solo había puesto fin a su vínculo con Priscila, sino que además estaría iniciando un nuevo romance con Gisela. La extenista, vale recordar, fue noticia años atrás cuando descubrió que Fernando Gago le era infiel con una “mami del cole” de Nordelta dentro de su propia casa.

La verdad sobre el vínculo entre Roberto García Moritán y Gisela Dulko

Frente a los rumores que lo señalaban, García Moritán optó por aclarar la situación y le respondió a Pochi, de Gossipeame, sobre su actualidad amorosa. De manera directa, el ex funcionario porteño confirmó que su vínculo con Priscila Crivocapich llegó a su fin y descartó por completo estar involucrado en una relación con la ex tenista.

La verdad sobre el vínculo entre Roberto García Moritán y Gisela Dulko.

“Hola Pochi. Sí, nos separamos. No estoy con Gisela, besos”, fue la escueta respuesta que el ex de Pampita le envió por mensaje privado de Instagram a la panelista de Puro Show. Más tarde, Gisela compartió una storie en sus redes para aclarar la situación y desmentir la información difundida por De Brito: “Todo falso. Gracias”.