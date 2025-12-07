Revelaron que Roberto García Moritán se separó de su novia y ya tendría una nueva relación con una famosa

Roberto García Moritán se hizo conocido en el entretenimiento por ser el marido de Pampita. El empresario y expolítico estuvo casado cinco años con la modelo, tuvieron una hija y se separaron en medio de un escándalo. Tras eso, bajó su perfil e inició una relación con la periodista deportiva Priscila Crivocapich.

La pareja lleva varios meses juntos, primero mantuvieron en secreto y después se mostraron en eventos públicos. De hecho, el expolítico fue a una gala con su pareja, en donde se cruzó con Pampita y su novio. La relación, que parecía ir viento en pompa, habría llegado a su fin, según Ángel de Brito.

El conductor de LAM anunció en sus redes sociales el sábado información exclusiva sobre la pareja. “Fin de la relación”, informó Ángel de Brito con la foto de García Moritán y Crivocapich.

Aseguran que Roberto García Moritán se separó de su novia y ya tiene una nueva relación

No obstante, el periodista reveló más información sobre la nueva conquista del exmarido de Pampita. Ángel de Brito contó que el empresario estaría comenzando una nueva relación con una famosa exdeportista argentina, que tiene bajo perfil.

“Moritán y Dulko iniciando romance”, informó el conductor de LAM en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el expolítico no salió a aclarar la situación ni los rumores del fin de su relación con la periodista deportiva.

Qué dijo Priscila Crivocapich sobre los rumores del fin de su relación con Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich fue consultada por el móvil de Puro Show sobre los rumores de separación y fue contundente: "Sí, seguimos juntos, pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón”.

“No soy de compartir cosas personales en las redes. Alguna que otra foto, muy cada tanto, pero no el día a día... no pueden sacar conclusiones por eso”, expresó la periodista deportiva sobre los rumores del fin de su romance con el exmarido de Pampita.