Pampita se reconcilió con Martín Pepa tras casi un mes separados. La pareja volvió a darse una nueva oportunidad y fue el lunes que salieron a la luz las fotos de la modelo y el polista de la mano en un evento de Polo en Estados Unidos. Tras esto, viajaron al país y volvieron a mostrarse juntos.

Pampita mantiene esta relación en un bajo perfil después de su polémica separación de Roberto García Moritán en septiembre de 2024. La modelo y político estuvieron cinco años juntos y tienen a Anita, su hija en común.

Tras llegar al país con Martín Pepa, Pampita asistió a la cena anual de la Fundación Margarita Barrientos junto a Martín Pepa. En un móvil que la modelo dio a LAM habló de su reconciliación: "No nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo de nuevo”.

La romántica foto de Martín Pepa y Pampita. (Foto: Instagram Martín Pepa)

“No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y, obviamente, la conversación terminó decantando en saber más sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro, porque no habíamos estado comunicándonos. Nos extrañábamos”, contó Pampita sobre cómo decidieron darse una nueva oportunidad.

Pampita volvió con Martín Pepa a un mes de su separación

La actitud de Roberto García Moritán al ver a Pampita con Martín Pepa que se volvió viral

En el evento benéfico, Pampita y Martín Pepa se mostraron muy enamorados, y se cruzaron por primera vez con Roberto García Moritán y su novia Priscila Crivocapich. En la cuenta de LAM mostraron un video de la llamativa actitud del político con su ex.

“Moritán pispea a Pampita y Pepa”, escribió la cuenta de @elejercitodelam y en la grabación se ve a Roberto García Moritán mirar detenidamente a la mesa de enfrente en donde estaba la modelo con el polista.

La reacción del político a su ex se volvió viral y los usuarios de redes no tardaron en comentar. “Un aplauso al que armó las mesas”, “Le toca verla de lejos”, “No me quemés”, “Es bizarro, Moritán cogotea”, “Parece una vecina chismosa del barrio”, “El premio es para el que grabó el video”, “Amo que ella está feliz con Pepa y Roberto mira lo que perdió”, fueron los mensajes que dejaron los seguidores de la cuenta de LAM.