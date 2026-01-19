Rusherking reveló qué parte de su cuerpo se tatuó la China Suárez cuando eran novios

MasterChef Celebrity sigue sorprendiendo al público con sus participantes originales, los nuevos y las ocurrencias del jurado como de la conductora Wanda Nara. Al programa de cocina se sumó Rusherking y sus declaraciones sobre su vida llaman la atención.

El cantante urbano fue el reemplazo de “La Roña” Castro en el repechaje y logró quedar como incorporación definitiva. Su participación es clave para que Wanda Nara aproveche a sacarle información y contar detalles de lo que fue su romance con la China Suárez.

Rusherking y la China Suárez

A pesar de que acostumbra a tener un perfil bajo, el artista fue revelando datos de su romance con la actriz que no terminó de la mejor manera. Un detalle que todos sabían, pero nunca fue confirmado por los protagonistas, es el tatuaje que la ex Casi Ángeles se hizo en honor al cantante.

Lo cierto es que mucho se habló de la inscripción que tiene la China Suárez en uno de sus brazos. Ahora lo confirmó el propio artista sobre el gesto que tuvo su ex cuando eran pareja.

Rusherking contó qué se tatuó la China Suárez por él cuando eran pareja

“¿Qué son todos estos tatuajes? ¿Puedo ver?“, le dijo Wanda Nara en el programa. ”Sí. El nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", contestó Ruskerking.

Ante esto, la conductora fue por más: “¿Te tatuaste alguna vez algo por una chica?“. El cantante urbano contestó con sinceridad: ”No".

Los tatuajes de la China Suárez que estarían dedicados a sus ex parejas

En medio de las revelaciones de Rusherking, Wanda Nara aprovechó el momento y sin nombrarla, le preguntó por los rumores del tatuaje que se hizo la actriz por él.

El tatuaje que la China Suárez se hizo de Rusherking

“¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?“, quiso saber la conductora. El artista comentó: ”Sí“. Luego reveló que la China Suárez eligió una parte de su cuerpo para teñir su piel: ”Mi boca“.

Las palabras de Rusherking no hicieron más que confirmar lo que se decía del tatuaje que lleva la actriz en su brazo.