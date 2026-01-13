Wanda Nara está en su mejor momento laboral desde que es la conductora de MasterChef Celebrity. El reality sigue cautivando al público con los participantes famosos, los comentarios y ocurrencias. Ahora se sumó al equipo Rusherking, el cantante urbano aceptó el desafío culinario.

Desde que comenzó el reality, Wanda no duda en llevar el programa hacia su vida personal, por lo que aprovecha a tirar comentarios polémicos contra su exmarido Mauro Icardi y la nueva pareja de él, la China Suárez, los protagonistas del WandaGate que todos conocen.

Foto: captura pantalla

En ese contexto, la incorporación de Rusherking al programa genera especulaciones, ya que el artista urbano fue expareja de la actriz, y no terminó de la mejor manera. El cantante es el reemplazo de Jorge “La Roña” Castro en el repechaje del reality.

En el adelanto del programa, salió un clip en el que Wanda le pregunta sin filtros a Rusherking sobre su ex, teniendo en cuenta de que es su enemiga de siempre.

La China Suárez y Rusherking

El incómodo momento entre Wanda Nara y Rusherking al nombrar a la China Suárez

El momento tenso se volvió viral. Wanda recorrió las islas de los participantes, como hace siempre, y cuando llegó a la de Rusherking le preguntó sin filtros sobre la China Suárez.

“Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”, lanzó picante Wanda Nara y fiel a su estilo.

El cantante evitó contestar y solo sonrió a la conductora mientras cocinaba. “No Wanda, no es el momento”, intervino Evelyn Botto, quién está en el reality en reemplazo de Eugenia Tobal en el repechaje.

Hasta el momento, solo se vio eso del programa. El artista, que es de perfil bajo en cuanto a programa de televisión, aceptó estar en el reality de Wanda, por lo que se enfrentará a las preguntas picantes de la conductora.

La famosa no duda en lanzar dardos a la China Suárez y Mauro Icardi por el escándalo del WandaGate que aún sigue vigente.