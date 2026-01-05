Fue a comer al restaurante de Rusherking y un detalle desató una ola de críticas: “Antihigiénico”

Pastasole, el restaurante de pastas que Rusherking abrió hace algunos meses en Palermo, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por la presencia del cantante ni por una inauguración, sino por un video que una joven subió a redes tras ir a probar uno de los platos más populares del lugar. Un detalle en la preparación encendió la polémica y generó cientos de comentarios cruzados.

El local propone una fusión entre la pasta italiana clásica y el formato fast food estadounidense. Uno de sus hits es el plato de fideos que, una vez cocidos, se colocan dentro de una horma de queso para terminar la preparación frente al público. Justamente esa escena fue la que despertó críticas.

En el video se observa que, dentro de la horma, había un fideo sobrante de una preparación anterior. Eso fue suficiente para que algunos usuarios hablaran de falta de higiene y cuestionaran el procedimiento. “Antihigiénico”, fue una de las palabras más repetidas en los comentarios.

Así se ve el restaurante por dentro.

La grabación no tardó en viralizarse y el debate se amplificó. Mientras algunos se mostraron sorprendidos y preocupados, otros defendieron el método y relativizaron la polémica, comparándolo con prácticas habituales en restaurantes de todo el mundo.

Rusherking, Pastasole y una grieta inesperada en redes

El cantante, que ya no atiende personalmente en el local, apostó fuerte con Pastasole como un proyecto gastronómico que combina experiencia visual y sabor. Desde su apertura, el restaurante ganó popularidad en TikTok e Instagram, justamente por la preparación en la horma de queso.

El cantante estuvo sirviendo a los clientes.

En los comentarios, las posturas quedaron bien marcadas. “Por fin me doy cuenta que no era la única que pensaba que el queso queda con los restos todo el día”, escribió una usuaria. Otra preguntó con dudas reales: “¿El queso se limpia y después se siguen poniendo fideos o eso queda y se va usando?”.

Del otro lado, muchos salieron a bancar al local. “Es fideo hervido literalmente que lo ponen en el queso, ¿dónde ven lo antihigiénico?”, respondió una seguidora. Otro usuario explicó el procedimiento habitual: “Cuando ya no venden más, se raspa hasta que quede solo queso”.

La polémica que se generó en las redes.

También aparecieron comparaciones que bajaron el tono de la crítica. “Hablan de higiene y después compran comida en carritos de la calle”, comentó una usuaria, mientras otra ironizó: “¿Quieren un queso distinto por cada plato?”.