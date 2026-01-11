Wanda Nara mandó al frente a un famoso y mostró el mensaje que recibió tras separarse de Migueles: “Hola...”

Wanda Nara siempre es noticia por lo que pasa con su vida. La mediática está en el centro de la prensa tras conocerse los mensajes de la infidelidad de Martín Migueles y su posterior separación. Si bien la famosa no habló del tema, se supo que terminó la relación y ahora está soltera.

A pesar de que en su momento Wanda y Migueles se mostraron juntos negando su separación, con los días se filtró que el romance llegó a su fin y la famosa sigue con su vida. En medio de su nueva soltería, recibió un mensaje de un conductor para salir y lo expuso en Instagram.

Wanda Nara mandó al frente a un famoso y mostró el mensaje que le mandó

La conductora mostró el mensaje que le mandó Grego Rosello cuando se enteró de que estaba otra vez soltera y la conversación picante que tuvieron.

“Hola perdida, ¿cómo estás Wan?“, le escribió Grego a la famosa con tono cómplice que llamó la atención. Wanda subió la foto y agregó al mensaje: ”Te separas...“.

Por su parte, el humorista y conductor no se molestó y se tomó con humor el escrache de la famosa. Reposteó la historia y escribió con ironía: “Les juro que le escribí por trabajo”.

No obstante, la conversación no terminó ahí, sino que fue el conductor quien invitó a Wanda a salir. “Ahora vayamos a tomar algo”, le dijo.

“¿Estás en Mardel?“, le preguntó la conductora a Grego. Ante esto le respondió sin filtros: ”No, no. ¿Vos sí? Me subo al auto y voy ahora".

Grego siguió con la exposición de su conversación con Wanda y subió la foto del chat. “Alguien me lleva a Mardel”, comentó el humorista.

El intercambio entre Wanda y Grego llamó la atención por la complicidad entre ellos. Si bien se tomaron con humor, hay especulaciones de si puede haber algo más.