Ni tan grande ni tan distinto: un médico cruzó a Wanda Nara por los supuestos 24 cms de su novio

El debate que se desató en redes sociales a partir de un posteo de Wanda Nara sobre los atributos físicos de su pareja, Martín Migueles, llegó a la televisión y encontró una voz autorizada que buscó bajar el tono de la polémica.

En el programa La mañana con Moria, el Dr. Guillermo Capuya intervino con datos científicos y una mirada médica que puso en cuestión las cifras exageradas que circularon en internet.

El posteo que Wanda Nara borró.

La respuesta contundente del médico

“Voy a hacer un comentario con respecto a eso, porque si no, daña la autoestima de nosotros, humanos normales”, advirtió el profesional antes de explicar cuáles son las medidas reales y promedio del cuerpo humano, lejos de los números irreales que suelen viralizarse. Según detalló, el tamaño promedio de un pene en erección se ubica entre los 15 y 16 centímetros, una medida que se toma desde la raíz del pubis hasta la punta y que corresponde al estándar mundial.

Capuya aclaró que puede haber pequeñas variaciones según la etnia —“quizás la raza asiática un poquito menos, quizás afroamericana un poquito más”—, pero siempre dentro de un margen reducido de uno a dos centímetros. En ese sentido, también señaló que muchas de las confusiones surgen por la forma en que se realizan las mediciones: si se mide desde la parte inferior del pene, desde el escroto hacia adelante, el número resulta artificialmente mayor.

Durante su intervención, el médico aportó además una observación surgida de su experiencia clínica: “Todos los hombres tienen esa costumbre de estirarse el pene cuando se bajan los calzoncillos”, comentó, como una muestra de cuán extendida está la inseguridad masculina en relación con el tamaño.

El tema también abrió la puerta a hablar del cuerpo femenino. Ante el comentario de Nazarena Di Serio sobre que “las mujeres tampoco la pasan bien con un tamaño tan grande”, Capuya sumó un dato clave: la vagina tiene, en promedio, unos 11 centímetros de profundidad. “Por lo tanto, tampoco es satisfactorio para la mujer” mantener relaciones con dimensiones desproporcionadas, explicó.

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Moria Casán acompañó el análisis con una reflexión que amplió la mirada: “Además, no todas las cavidades son iguales”, señaló, reconociendo la diversidad anatómica femenina, un aspecto que suele quedar relegado en este tipo de debates mediáticos.

Por último, el Dr. Capuya desmintió mitos muy instalados sobre diferencias extremas entre etnias. A partir de su experiencia profesional trabajando en Detroit con población afroamericana, fue contundente: “La verdad es que no he visto nada absolutamente extraño”.