El incómodo clima en MasterChef Celebrity por Wanda Nara tras separarse de Martín Migueles: “Infumable”.

A menos de un día de que se hiciera pública su separación, Wanda Nara volvió al set de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe). Todo indica que no atravesó una buena jornada laboral y, puertas adentro, desde la producción trascendieron algunos comentarios sobre su estado anímico.

En Sálvese quien pueda (América), Ximena Capristo reveló lo que le transmitieron integrantes del equipo del reality culinario. “No estaría muy bien, un tema de humor. Estaba bastante ‘infumable’, esa la palabra que utilizaron los que me pasan data. No la querían dejar sola porque realmente no la veían bien”, expresó la panelista.

Luego sumó: “La separación le está afectando bastante. Es muy difícil estar en mal estado anímico y tener que laburar, verte espléndida, ser graciosa, divertida, ocurrente”.

De acuerdo a la panelista, lo que más llamó la atención fue una solicitud puntual que la mediática les habría hecho a sus compañeros: “No quería que le hablen”. Ante ese comentario, Augusto “Tartu” Tartúfoli, quien estaba al frente del programa en lugar de Yanina Latorre, lanzó con ironía: “¿Quién es Luis Miguel? ¡No quería que la miren a los ojos!”.

Así reveló Maxi López que la relación de Wanda Nara y Martín Migueles finalizó

Los rumores que circularon en los últimos días terminaron por confirmarse. Maxi López afirmó que Wanda Nara y Martín Migueles pusieron fin a su relación.

Sin entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, el exfutbolista habló en Sería Increíble (OLGA) sobre la charla que mantuvo con la madre de sus hijos, en la que ella le confesó que había terminado con su reciente pareja, en medio de un fuerte revuelo mediático.

“Me autorizó a contarlo”, aclaró Maxi cuando la conductora Nati Jota le preguntó si era cierto que Wanda se había separado de su flamante novio, con quien llevaba apenas algunos meses.

Maxi López. Foto: captura pantalla

Según relató, empezó a notar que algo no estaba bien cuando, durante un intercambio por WhatsApp, la conductora reaccionó con enojo.

“Me empieza a putear y digo, ¿qué pasó? Veo reproches y reproches. Como ya la conozco, pensé en pasar después por donde estaba y charlar porque era una detrás de la otra”, contó.

López explicó que, durante una pausa de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde ambos trabajan, aprovechó para acercarse a hablar con ella y fue en ese momento cuando Wanda le dio el visto bueno para confirmar que ya no estaba en pareja con Migueles.