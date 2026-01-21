Wanda Nara y Maxi López muestran su nueva relación como exs y padres de tres hijos. La conductora y el exfutbolista siguen sumando capítulos en MasterChef Celebrity en los que resaltan su buena onda, la complicidad y los comentarios picantes que recuerdan su matrimonio; lejos quedaron las acusaciones judiciales y mediáticas del pasado.

En un nuevo capítulo del programa de cocina, los padres de Valentino, Constantino y Benedicto, tuvieron un intercambio que llamó la atención por la frase que dijo la conductora a su ex. Cabe recordar que Maxi se reincorporó al programa tras tomarse un par de semanas para viajar a Suiza, allí están Daniela Christiansson, su esposa, su hija Elle y su bebé recién nacido Lando.

Wanda Nara y Maxi López

Wanda interceptó a su ex para saber más detalles del nuevo integrante de la familia. “Maxi, quiero que me cuentes todo del bebé”, le dijo mientras el exfutbolista cocinaba.

La revelación de Wanda Nara a Maxi López que lo dejó sin palabras

“Ay, no sabés lo que fue”, comentó Maxi. Ante esto, la mediática preguntó: “¿Cómo es? ¿A quién se parece de los chicos?”.

El exfutbolista recordó a sus tres hijos varones cuando eran pequeños y dijo: “Es muy parecido a Coqui cuando era bebé”.

“Ay, no, Coqui era un muñequito”, expresó Wanda sobre uno de sus hijos.

Luego, la famosa siguió con el clima familiar y quiso saber más de los roles para cuidar al recién nacido. “¿Quién cambió el primer pañal? ¿Vos o Daniela?”, preguntó Wanda.

“Daniela, lo cambió Daniela. A mí, cuando son muy chiquititos, como que me cuesta”, confesó Maxi. Ante esta revelación, la conductora repreguntó con humor: “Pero ¿sabés cambiar el pañal?”.

“Sí. Qué pregunta. Cinco hijos tengo. Los pañales los cambiaba todos yo. Wanda no cambió nunca un pañal”, comentó divertido Maxi dejando en claro cómo fue su matrimonio y la crianza de los hijos.

“Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”, lanzó la conductora dejando sin palabras a su ex.

“¿Un qué? ¿Un bebé?”, insistió Maxi confundido. “Quiero un bebé, sí, me dieron ganas. Te veía a vos con el bebé y dije: ¡ay, qué lindo!”, reafirmó Wanda sobre su deseo de tener otro hijo más.