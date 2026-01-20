La historia de Wanda Nara y Maxi López sigue sumando capítulos a la historia, lejos quedaron las polémicas judiciales y mediáticas por sus tres hijos. El exfutbolista y la conductora viven una nueva etapa en su relación como expareja y padres de Valentino, Constantino y Benedicto.

La mediática y su ex son parte de MasterChef, ella como conductora y él como participante, donde demostraron su nueva relación y la complicidad que manejan como expareja y padres de tres chicos adolescentes. Tiene intercambios divertidos y picantes en los que recuerdan su matrimonio.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un emotivo momento en "MasterChef Celebrity". (Instagram @wanda_nara).

Maxi López es uno de los favoritos; su popularidad no solo es en el programa, también en redes sociales y ahora en el streaming, donde trabaja en la temporada de verano de Sería Increíble de Olga.

En el streaming recordó un momento no tan agradable que vivió con Wanda Nara cuando eran pareja; a pesar de que lo contó con humor, fue incómodo.

Maxi López contó lo que Wanda Nara le hizo hacer por “obligación”

La temática fue hablar de tatuajes con exparejas. “Wanda también tiene tatuajes de los exs. ¿Vos tenías alguno con ella?”, quiso saber Juli Argenta.

Fue allí cuando Maxi mostró el tatuaje de una cruz que lleva en su mano. “Te cuento el contexto. Un día llego a casa y me dice que me había hecho un regalo. Yo pensé que era un coche o algo, porque mis regalos eran buenos, entonces tenía que devolver”, comenzó su relato el mediático.

El exfutbolista reveló que cuando fue al fondo de su casa en la que vivía con Wanda Nara estaba su tatuador y allí la famosa le dijo: “Mirá lo que me hice“.

Fue ahí que la conductora le mostró que se tatuó su nombre en uno de sus dedos. “Dije ‘qué lindo, buenísimo’ y me dice ‘ahora te toca a vos’. Y yo pensaba que eso no era un regalo. Ahí fui, como un corderito a ponerme el nombre”, comentó con humor Maxi sobre el momento en que no le quedó opción que tatuarse el nombre de Wanda en su dedo.

“¿Te lo tapaste?“, preguntó Nati Jota ahondando en qué hizo cuando se separaron. ”Claro, después pasó a mejor vida", expresó el exfutbolista.

“¿Ella también se lo tapó? ¿Se puso el de Mauro, no?“, agregó Juli Argenta al relato de Maxi.

A lo que el exfutbolista comentó: “Creo que sí. Algo metió”.