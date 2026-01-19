Viralizaron las multas viales de Wanda Nara y ella respondió con detalles inesperados de su vida: “Para los preocupados”

Wanda Nara siempre es noticia. Amores, escándalos y su ostentosa vida forman parte de los asuntos que más interesan en el medio y, claro, al público.

En esta oportunidad, en el programa A la tarde dieron a conocer la millonaria cifra que adeuda por multas viales: más de 16 millones de pesos debido a infracciones cometidas en Provincia de Buenos Aires y CABA.

Según figura en el registro, son un total de 92 multas a su nombre, que corresponden a faltas cometidas en los últimos años. Las causas son: exceso de velocidad, estacionamiento indebido y por forzar la barrera del peaje.

Ante la publicación de esta información, la conductora decidió dejar en claro la situación. Pero, lo sorprendente, es que no solo se refirió al tema de las infracciones sino que aprovechó la ocasión para quitar dudas sobre otros aspectos.

El particular descargo de Wanda Nara luego de que se viralicen sus infracciones

En primer lugar, Wanda se refirió al asunto de las infracciones. “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas. Igual, tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina. Voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican", dijo.

Las "explicaciones" de Wanda Nara

Acerca de su licencia de conducir, que también se puso en duda, indicó: “La tengo por 10 años, no manejo porque tengo chofer. Los fines de semana sí me divierte manejar mis autos. Saben que soy muy fierrera”.

En otro orden, agregó que las multas ligadas a su casa “son del terreno y viejas”, es decir, la situación ya se habría regularizado.

También se refirió a su situación laboral, ya que habló respecto de que no estaría siendo tenida en cuenta por Telefe para el futuro. “A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años y mi sueldo es el sustento de mi familia”, señaló. Y sumó: “Me queda un tiempito más grabando Masterchef. Luego: este año viajo para la TV italiana, cine, un programa para Netflix y seguramente encuentre tiempo para el reality que tengo contrato y me quedó pendiente".

En otro orden, sin especificar a qué se debía la aclaración, comentó: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano porque es de ellos y volveremos cada fin de semana que podamos. Volvieron en barco porque mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay”.

Por último y no menos importante, se refirió a su situación sentimental, luego de que se hablara de una supuesta ruptura con Martín Migueles. Aunque en este particular fue algo ambigua: “Para los que están preocupados por mi situación sentimental la definición es: ‘estoy como quiero estar’“.