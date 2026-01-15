Maxi López vive su mejor momento personal y laboral, no solo se convirtió en padre por quinta vez, ya que su esposa Daniela Christiansson dio a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, sino que en Argentina está en auge por su participación en MasterChef Celebrity, lo que le permitió ganarse el cariño del público.

El exfutbolista dejó el programa en diciembre porque tenía pactado viajar a Suiza para el nacimiento de su bebé, quien nació el 31 de diciembre. A los pocos días, volvió a hacer las maletas y viajó a Argentina para sumarse al streaming de Olga desde la costa.

Su popularidad reciente, su carisma y comentarios lo hicieron uno de los personajes más queridos del último tiempo. Sin embargo, una opinión que realizó al aire, lo puso en el centro de la escena virtual y generó rechazo en redes.

Maxi López

El intercambio al aire comenzó cuando Nati Jota, su compañera en el programa, le preguntó: “¿Maxi, les diste besos a varones?“.

Ante la desconcertante pregunta, el exfutbolista quedó pensando mientras sus compañeros seguían hablando del tema. “¿Quién tendría que ser? ¿Alguien que vos quieras mucho, que sea muy atractivo?“, agregó Nati insistiendo sobre el tema.

Maxi López reaccionó y comentó: “No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega por ejemplo”. “¡No Maxi, no era por ahí!“, lo interrumpió rápidamente su compañera.

”No es de la Vega, y es una mujer Florencia de la V", agregó Nati Jota. A esto se sumó, Noelia Custodio y añadió: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.

No obstante, Maxi López siguió con el tema y expresó: “¿Y pero cómo se llama?“.

”¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!“, manifestó Nati Jota para corregir al exfutbolista.

El momento rápidamente se volvió viral y los usuarios expresaron su repudio ante el comentario transfóbico del exfutbolista. “Maxi López una palabra, una cancelada”; “Se la volvió a mandar. Le preguntaron si alguna vez le dio un pico a un varón y dijo que no, salvo que sea Flor de la V. ¡Machirulo al mil!“, fueron algunos de los mensajes.

El comentario de Maxi López sobre la cesárea de su esposa que generó rechazo

Maxi López volvió a Argentina y al ser invitado a Cortá por Lozano (Telefe) contó detalles del nacimiento de su quinto hijo. Allí reveló que el parto no se desarrolló como lo habían planeado. En un principio estaba programada una cesárea, pero a último momento su esposa decidió intentar un parto natural.

“Llego a Suiza y mi mujer me dice: cambió todo, no es más programado, es natural. ¿Por qué? Me quería morir”, confesó entre risas, dejando en claro su preocupación por tener que regresar a la Argentina para cumplir con sus compromisos en MasterChef.

Según relató, la situación se extendió más de lo esperado y terminó generando tensión. “Yo le dije el 31: mirá que tengo que volver a cocinar, que me matan”, expresó.

Por último, como el bebé no nacía y Daniela ya había cumplido nueve meses y dos días de embarazo, los médicos eligieron por la cesárea. “Le digo al médico: ‘el chico no quiere nacer’”, agregó.