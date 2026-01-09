Maxi López rompió el silencio sobre la traición de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Ya estaba todo roto”

El conflicto entre Maxi López y Wanda Nara volvió a instalarse en la agenda mediática. En esta oportunidad, el exjugador decidió relatar cómo atravesó el momento en el que se enteró de que quien era su esposa estaba iniciando un vínculo con Mauro Icardi, por entonces uno de sus amigos más cercanos.

El testimonio surgió durante su participación en el programa Sería Increíble (OLGA), donde el actual panelista se sumó a una charla sobre engaños dentro del mundo del espectáculo. De manera directa, Nati Jota lo interpeló con la pregunta: “Maxi, a vos, ¿te han sido infiel?”.

El viaje familiar de Wanda Nara y L-Gante y el encuentro con Maxi López.

Lejos de esquivar el tema, López respondió con sinceridad: “Me ha pasado. Básicamente, era algo ya roto. Y cuando hay algo ya roto, ya está. Se termina. Entonces, ella encaró para acá, yo encaré para allá. Pero fue charlado igual”.

Esto fue lo que dijo Maxi López sobre la infidelidad de Wanda Nara

La llamada “icardeada” significó un punto de quiebre en la vida de Maxi López. El exfutbolista recordó que, al momento de decidir la separación, Wanda Nara viajó a Buenos Aires varios meses antes de que finalizara el campeonato en Italia.

“Yo estaba viviendo en Italia y ella se va antes de que termine el campeonato, tipo dos o tres meses antes, para Buenos Aires”, contó al reconstruir esa etapa.

Consciente de que su testimonio podía generar repercusiones, López hizo una aclaración previa: “Espero que no se enoje, pero estoy contando la verdad”.

Según relató, fue él quien planteó cerrar la relación de manera definitiva: “Le digo, bueno, ‘si te vas para Buenos Aires, llamá al boga y hacemos taza a taza, ¿no?’. Ya como que no daba. Entonces, en ese proceso me dice, ‘me están escribiendo’. Le dije ‘metele duro’”.

Maxi López y Wanda Nara en su casamiento. Foto: web.

El diálogo entre ambos fue frontal. Al ser consultado sobre si sabía quién era la persona que contactaba a Wanda, Maxi explicó: “No, me está escribiendo una persona. ¿Entendés?”, en alusión a Mauro Icardi.

“Por eso les dije, lo charlamos. Porque dijo ‘me está escribiendo este pibe, que esto, que lo otro’”, sumó luego. Y ante la pregunta de si conocía a ese “pibe”, confirmó que se trataba de alguien cercano a él.

Respecto a si le afectó que Wanda iniciara una relación con uno de sus amigos, López fue categórico: “Cuando se termina el amor, es una vuelta de página. A mí me molestaban otras cosas que eran con mis nenes. Después, cuando uno elige a otra persona, se terminó. Una vez que esto se rompió, vos podés elegir a quien quieras. Yo elijo a quien quiero. Pero yo soy así. No me molesta si estaba cerca, estaba lejos, porque cuando no sentís más nada, te enfocás en otras cosas. Yo, por lo menos, me enfoqué en otras cosas y elegí ese camino. Ella eligió otro y así fuimos”.

En la actualidad, Maxi López y Wanda Nara mantienen un trato cordial y una relación enfocada en el bienestar de sus hijos, dejando atrás uno de los episodios más resonantes del mundo del espectáculo argentino.