Tras casi 13 años de su separación, Wanda Nara habló sin filtro sobre su vínculo con Maxi López: “Acá se siente...”

Yanina Latorre se sumó de manera temporal a MasterChef Celebrity reemplazando a Maxi López y aprovechó para interrogar a Wanda Nara sobre la relación cordial que mantiene con su exesposo, padre de sus hijos mayores. “¿Hay tensión sexual con Maxi López?”, lanzó sin filtro la conductora de SQP, sorprendiendo a La Joaqui e Ian Lucas, que esperaban atentos la respuesta.

Wanda, con total claridad y tras más de 12 años de su separación, respondió sin rodeos: “¡No! ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no. No quedó nada, cero”.

Aun así, Yanina puso en duda sus palabras y, entre risas, comentó: “Wanda es escondedora”.

El motivo por el que Maxi López se ausentó de MasterChef Celebrity

Maxi López se ausentó unos días de MasterChef Celebrity ya que viajó a Suiza para estar presente en el nacimiento de Lando, el segundo hijo que tiene con Daniela Christiansson, ocurrido el 31 de diciembre.

La pareja ya es madre y padre de Elle. Cinco días después del nacimiento del bebé, Maxi regresó a la Argentina para continuar con sus compromisos laborales en Telefe y encarar nuevos proyectos profesionales.

Maxi López sostiene en sus brazos a Lando, su bebé recién nacido. (Instagram)

