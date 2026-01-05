La frase filosa de Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, sobre Wanda Nara que explotó en redes.

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, habló por primera vez sin filtros sobre el vínculo que mantiene con Wanda Nara y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La modelo sueca se refirió a la mediática durante una entrevista con Marley que fue grabada días antes de que ella y el exfutbolista se convirtieran en padres por segunda vez.

La respuesta de la esposa de Maxi sobre Wanda

El tema surgió cuando el conductor de Por el Mundo (Telefe) fue directo al punto: “¿Vos todo bien con Wanda? ¿Se hablan, se conocen?”. Lejos de esquivar la pregunta, Christiansson respondió con total sinceridad: “Bien, pero no la conozco. Nos vimos en fiestas de los chicos, pero siempre tengo distancia”.

Con esa frase, dejó en claro que el trato entre ambas es correcto, aunque limitado a los encuentros inevitables en eventos familiares vinculados a los hijos que Maxi López tuvo con Wanda Nara. La respuesta abrió la puerta para que el exfutbolista sumara su propia mirada sobre la relación.

Entre risas, Maxi explicó por qué le sugiere a su esposa mantener cierta cautela. “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque si no la tenemos acá”, lanzó, mientras hacía un gesto para dar a entender que, si se le da demasiada confianza, la empresaria podría involucrarse más de la cuenta en la intimidad de la pareja.

Daniela Christiansson y Maxi López. Foto: web.

“A veces está buena la cercanía por los chicos, pero mejor cierta distancia”, agregó López. Marley intervino entonces con una frase que sintetizó el clima del intercambio: “Darle confianza, pero no tanta confianza”. En la misma línea, el exjugador cerró: “Nos hemos cruzado alguna que otra vez en los cumpleaños de los chicos. Pero lo justo y lo necesario”.

Por su parte, Daniela Christiansson remarcó que su prioridad es mantener un buen vínculo exclusivamente por los tres hijos varones que Maxi tiene en común con Wanda. Sus palabras, medidas pero contundentes, marcaron una postura clara frente a la relación.

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la franqueza de la modelo sueca. “Está claro que no se la bancan, solo la soportan por los chicos”, comentó una internauta. Otros apelaron al humor: “Wanda es como el tío que no querés invitar porque se queda a dormir”, ironizaron, reflejando el impacto que generaron las declaraciones.