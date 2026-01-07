El comentario de Maxi López sobre la cesárea de Daniela Christiansson que generó ruido: ¿La apuró para volver a Masterchef?

Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras convertirse en padre por segunda vez junto a Daniela Christiansson. Luego del nacimiento de Lando, que se adelantó a lo previsto, el exfutbolista regresó a la Argentina y dio una de sus primeras entrevistas, en la que habló sin filtros sobre cómo vivió ese momento y adelantó un importante cambio familiar.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), López contó que el parto no se desarrolló como lo habían planeado. En un principio estaba programada una cesárea, pero a último momento su esposa decidió intentar un parto natural. “Llego a Suiza y mi mujer me dice: cambió todo, no es más programado, es natural. ¿Por qué? Me quería morir”, confesó entre risas, dejando en claro su preocupación por tener que regresar a la Argentina para cumplir con sus compromisos en MasterChef.

Según relató, la situación se extendió más de lo esperado y terminó generando tensión. “Yo le dije el 31: mirá que tengo que volver a cocinar, que me matan”, recordó. Finalmente, como el bebé no nacía y Daniela ya había cumplido nueve meses y dos días de embarazo, los médicos optaron nuevamente por la cesárea. “Le digo al médico: ‘el chico no quiere nacer’”, contó.

En el medio, algunas de las mujeres en el programa hicieron alusión en distintos momentos que era Daniela quien colocaba el cuerpo en el parto por lo que era su elección, también señalaron que en un parto natural era elección del bebé cuando nace, entre otros comentarios.

Esto llevó a que el tema se hablara en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron la situación que vivió la modelo sueca con su segundo embarazo.

“Maxi Lopez cuenta que se contuvo para no enojarse con la sueca xq ella cambió y quería parto natural. Finalmente la obligó a someterse a la cirugía xq tenía que volver a Masterchef. No sé por dónde empezar para describir lo mierda que es todo esto”, expresó la usuaria @Carpincha__9 en X, recibiendo más de 800 mil vistas su tuit.

Maxi López y Daniela Christiansson vivirán en la Argentina

Más allá de la experiencia del nacimiento, Maxi aprovechó la entrevista para confirmar un proyecto personal que viene evaluando desde hace tiempo: mudarse definitivamente a la Argentina junto a su esposa y sus hijos. El objetivo, según explicó, es estar más cerca de los tres hijos varones que tuvo con Wanda Nara y poder reunir a toda la familia en un mismo país.

“La idea es reunir acá la familia. Es estar todos juntos, así que ahora tenemos que esperar un par de meses hasta que el gordo tenga las vacunas”, detalló. Además, aclaró que la decisión está consensuada con Daniela y que la adaptación no será un problema. “Daniela se va a adaptar, no es ese el tema. Vengo ahora para mirar locaciones y empezar a tantear”, señaló.

Maxi López sostiene en sus brazos a Lando, su bebé recién nacido. (Instagram)

Por último, el exfutbolista reveló que ya está avanzando en nuevos proyectos laborales en el país y que cuenta con el apoyo de amigos para instalarse. “Tengo gente que me está ayudando, así que seguramente en los próximos meses voy a empezar a acomodar un poco. Hoy está esa oportunidad”, concluyó, dejando abierta la puerta a una nueva etapa de su vida en la Argentina.