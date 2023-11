Marcelo Tinelli habló sobre la posibilidad de ser padre en medio de su romance con Millet Figueroa: “¿Por qué no?”.

Marcelo Tinelli lleva más de un año y medio soltero, aunque aparentemente es un hombre que le gusta estar acompañado. Y es que el conductor del Bailando está coqueteando con una reconocida figura de Perú. Se trata de Millet Figueroa una modelo y actriz muy importante de la televisión peruana que parece haber flechado el corazón de Tinelli.

Ambos comenzaron coqueteando en pleno programa, pero parece ser algo más formal, ya que tuvieron una primera salida en la noche porteña para ver una obra de teatro. Pero todo fue aún más llamativo cuando Marcelo asistió al cumpleaños de su hija Candelaria junto a Millet, quien estuvo presente en la cena previa al gran día de la joven.

El festejo de cumpleaños de Cande Tinelli. Foto: Instagram

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre volver a ser padre

Consultado por el movilero del Diario de Mariana, el conductor habló sobre su situación sentimental: “No estoy con nadie, pero para estar bien del corazón no es necesario estarlo. Se puede estar solo y completo”, dijo Marcelo Tinelli. “Uno no sabe qué va a pasar”, aseguró sobre su corazón.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa tuvieron su primera salida pública Foto: instagram/marcelotinelli

“Yo estoy abierto al amor. También a tener más hijos. El día de mañana uno no sabe qué puede pasar”, mencionó sobre la posibilidad de volver a ser padre. “No es algo que esté buscando, pero si el día de mañana estoy con alguien que quiere y se da, ¿por qué no? No habría problema”, sentenció el conductor.

Millet Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli

Consultada por haber asistido el domingo al festejo pre cumpleaños de una de las hijas de Tinelli, Millet contestó: “Estuve muy cómoda, muy tranquila el fin de semana. Pasamos una noche muy linda, muy especial para Cande y estuve muy feliz de poder compartir con ella una noche tan bonita”.

Millet Figueroa Foto: foto

Por su parte, Marcelo aseguró que, si bien está soltero, al presentar a Figueroa con sus hijos, lo hizo como “una amiga que puede ser con derechos”.