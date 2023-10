Candelaria Tinelli la hija mayor de Marcelo Tinelli anunció su casamiento con Coti Sorokin tras tres años de relación, el vínculo tuvo idas y vueltas, pero finalmente triunfó el amor y sellarán la pareja con un gran festejo al aire libre, ya que Cande Tinelli prefiere realizar la celebración durante el día porque no le gusta la noche. La noticia de la boda sorprendió a todos, tanto a los fanáticos de la pareja como a sus familiares.

Cande Tinelli y Coti Sorokin anunciaron su casamiento Foto: gentileza Gente

La hija de Marcelo Tinelli está pendiente de cada detalle de su casamiento, uno de los sí o sí que pidió para su boda es que se celebre durante el día: “La idea es que sea más privado. De hecho yo soy re abuela. No me gusta la noche. Me gustaría que fuera de día. A las dos de la madrugada ya quiero estar dormida. Lo lamento. Si se quieren quedar ahí de joda que se queden”.

Cómo será el casamiento de Cande Tinelli Foto: instagram

Por otro lado, contó que uno de los invitados más importantes a su fiesta de casamiento serán los perros: “Quiero que vengan los perros. Esa es mi condición. Que haya perros sí o sí. O sea, la gente tiene que venir con sus perros. Quiero que haya gente para que los cuiden ahí. Que estén todos ahí sueltos”, explicó Cande Tinelli.

Coti Sorokin y Cande Tinelli

Cande Tinelli, hizo mención de cómo reaccionaron sus familiares cuando se enteraron de que contraerá matrimonio: “No saben cómo estaban mis tías y mi mamá. Me dijo: ‘No me contaste nada y yo que te parí’”.

Cómo será el casamiento de Cande Tinelli

Quién casará a Cande Tinelli y Coti Sorokin

Uno de los momentos más importantes en los casamientos, es cuando finalmente un cura une a la pareja, la hija de Marcelo Tinelli tuvo una respuesta muy divertida cuando le preguntaron acerca de este tema.

Cande Tinelli y Coti Sorokin. Foto: Web

A Cande Tinelli le consultaron quién sería la persona encargada de llevar adelante este acto y entre risas relató: “Estuvimos ahí discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri. Pero papá me sacó cagando. Y tiene razón, me dijo que es muy poco serio”.