Uno de los mometos más emotivos de la noche del sábado en “PH, Podemos Hablar” fue protagonizado por Marcela Feudale sobre el final del ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. La reconocida locutora no pudo evitar quebrarse de emoción al aire al recordar a su papá.

Fue cuando el conductor invitó a todos al árbol de la vida a colocar de manera simbólica una imagen que los represente. Es así que la histórica locutora de Marcelo Tinelli en “ShowMatch” eligió un momento con su padre y al evocarlo las lágrimas se desprendieron de sus ojos: “Hay cosas en la vida que no se superan”.

Con su padre en la playa Foto: Instagram/marcelafeudale

“Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar. Extraño eso. La fe que me tenía… Él tenía solidaridad con el mundo. Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta”, confesó a corazón abierto.

Al mismo tiempo destacó que tuvo “una amistad muy grande” con su padre y recordó los gestos que tenía con sus alumnos como profesor de química: “Es el día de hoy que hay gente que me sigue hablando de él. Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida’”.

Marcela Feudale confesó que nunca la fue bien con las relaciones amorosas

En un momento de la velada, Andy invitó al punto de encuentro a quienes “conocieron el desamor”. En ese momento Ronnie Arias, Marcela Feudale, Soledad Solaro y Guillermo Favale dieron un paso al frente, mientras que Pachu Peña se quedó en su lugar.

A su turno de hablar, la también periodista soltó: “Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto”.

Marcela Feudale y Marcelo Tinelli Foto: Instagram/marcelafeudale

“Tuve varias parejas, soy heterosexual, lo aclaro”, expresó y después de contar su experiencia laboral, retomó el tema amoroso y siguió: “Me costó mucho el tema de las relaciones porque tenía un compromiso muy grande con mi carrera y yo quería trabajar”.

En esa línea lamentó que en su época “la mujer elegía o la casa, la cocina, o trabajar, todo junto no se podía”. “Estabas criado de esa manera, y romper esas matrices que nos habían metido en la cabeza era tremendamente difícil”, completó con su idea.

Confesó también haberse enamorado a los 18 años: “Amé con todo mi ser, y él me amaba a mí de una forma... no sé si fue porque era el primer gran amor”. Y su segundo gran amor llegó a los 31, pero contó que sufrió mucho y aseguró que la separación fue “muy dolorosa”.

Pícara Feudale reveló que no se arrepiente de las decisiones que tomó hasta ahora ya que tuvo “una vida plena”, que incluyeron romances con varios “amantes casados”, pero descartó que se trataran de personalidades famosas. “He tenido amantes, no tengo problema en decirlo”.

“Creo que la confianza en mí misma a veces me jugó malas pasadas, porque confiaba en mí pero no en la gente, ese era el problema, y también me pasó en mis relaciones eso mismo”, reflexionó.