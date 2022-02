Justo antes de comenzar a grabar un video, Maluma fue atacado por su perro y le provocó una impresionante herida sobre su rostro. Para salir del apuro, el músico colombiano debió cubrir la marca con maquillaje pero la situación preocupó a sus fans.

A través de historias de Instagram, el joven músico mostró las marcas en su rostro que le dejó la mordida de su mascota de raza dóberman. Para llevar tranquilidad a sus fanáticos, aclaró que el animal no buscó atacarlo sino que fue una reacción por susto, de todas formas advirtió: “Hay que tener cuidado, le puede pasar a cualquiera”.

“La triste realidad es que Buda me mordió. Pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben para que aprenda, los animales son muy leales pero uno tiene que tener mucho cuidado”, aconsejó a sus más de 61.1 millones de seguidores. Y agregó sin rencores: “No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”.

Maluma Foto: Instagram/maluma

El músico perdonó de inmediato a su mascota pero lamentó que la marca perdurará por algunos días hasta que sane del todo. Maluma sufrió la herida sobre la frente cerca del ojo izquierdo y aseguró que deberá cubrirlo con maquillaje para continuar que no interfiera con sus compromisos laborales.