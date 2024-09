Majo Martino reveló la pícara frase con la que Franco Colapinto la encaró en su encuentro en Madrid

Este fin de semana se hizo viral una foto de Franco Colapinto junto a varias famosas argentinas durante un evento en Madrid. El piloto de Fórmula 1 que es sensación en todo el mundo posó ante las cámaras con algunas celebridades de Argentina como Majo Martino, Cande Tinelli y Natalie Pérez quienes estaban de visita en España y fueron parte de un encuentro casual que causó furor en las redes.

Franco Colapinto con famosas argentinas en Madrid

A raíz del revuelo mediático que tuvo la foto de Franco Colapinto rodeado de famosas argentinas, una de las protagonistas rompió el silencio. Majo Martino salió al aire en el programa de Carmen Barbieri y contó detalles de cómo fue el encuentro y sorprendió al contar la pícara frase con la que la encaró el piloto.

Cómo fue el encuentor entre Majo Martino y Franco Colapinto

“Me lo encontré en un restaurante, no fue algo planeado”, comenzó diciendo Majo sobre su acercamiento con Franco Colapinto. “Llegué después de la cena y él ya estaba cenando en otra mesa. Me senté ahí en la mesa donde estaban Cande Tinelli, Natalie Pérez y un grupo de argentinos”, dijo en exclusiva para el programa del cual es panelista.

Luego dio detalles de cómo fue el mano a mano. “En un momento, él levanta como para ir a una especie de boliche chiquitito que hay ahí, viene a la mesa y me dice, ‘yo a vos te conozco’. Vino a saludar”, reveló Majo Martino y luego aclaró que, al parecer, había visto la noticia de su acercamiento con Nicki Nicole que contaron al aire en el programa.

A continuación, Majo se llenó de elogios para con el piloto. “La mejor onda, de verdad. Es amoroso, simpático y muy lindo; se quedó charlando con nosotros. Me dijo que tiene 21 años, pero que dice que tiene 25 para que no se asusten. También me contó que vive solo desde los 14 años y toda la etapa del viaje de Egresados, salidas con amigos, se la salteó”, aseguró.

Franco Colapinto con famosas argentinas en Madrid

Por su parte, Estefi Berardi no dejó pasar el momento y le preguntó a su colega si le gustan los hombres “más chicos”, en referencia a la diferencia de edad entre Majo Martino y Franco Colapinto. “¡No, chicos, por favor! 21 años es muy chico. Yo no tengo prejuicios con la edad, pero para nada”, sostuvo la panelista, descartando un posible romance con el argentino más famoso del momento.