Este martes, Michel Bublé estrenará “I’ll Never Not Love You”,(Nunca dejaré de quererte, en español), y ante la circulación de unas imágenes del videoclip, el cual protagoniza con Luisana Lopilato, se acrecentaron los rumores de que ambos estarían esperando su cuarto hijo.

El nuevo lanzamiento es una especie de secuela de “Haven´t met you yet” de 2009, (No te he conocido todavía, en español).

Con motivo de contar su historia de amor, ambos se ven en las filmaciones recorriendo un supermercado, pero después el intérprete despierta frente a la cajera y se da cuenta que fue todo un sueño.

Según mostró el sitio TMZ, en el nuevo tema ambos protagonizarán varias escenas que homenajean a grandes films románticos, aunque en el final, Michael vuelve a despertarse frente a la misma cajera.

Por qué se habla de que estarían esperando su cuarto hijo

La diferencia en este nuevo videoclip y que despertó la emoción de sus fans, es que en una parte, el cantante es arrastrado fuera del supermercado por su mujer, quien luce un avanzado estado de embarazo, y los tres hijos de ambos: Noah, Elias y Vida.

Varios son los medios que aseguran que la ex “Casados con Hijos” está cursando su cuarto embarazo.

Por otra parte, en diciembre Michael brindó una entrevista para USMagazine e indicó que Luisana le dijo: “Mike, tal vez tengamos uno más”.