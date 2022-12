¡Lo prometido es deuda!: Sergio Lapegüe se rapó en vivo tras el triunfo de la Selección Argentina

Muchos fueron los que hicieron sus promesas si Argentina se consagraba campeona del mundo, y así fue. Sergio Lapegüe fue uno de ellos y este lunes a la mañana cumplió con lo prometido y en vivo, mientras conducía el noticiero.

La selección argentina se consagró campeona del mundo. (@Argentina)

El conductor de “Tempraneros” (TN) dijo que si la Selección obtenía su tercer título en la historia del fútbol iba a raparse, algo que hizo en pleno programa.

“Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley”, manifestó el conductor. “Uhh, me estoy quedando pelado”, agregó el conductor mientras Mariela, maquilladora del canal, le pasaba la maquina de cortar sobre la cabeza.

Mientras tanto, sus compañeros en el piso hicieron sus divertidos comentarios. Roxy Vázquez ironizó entre risas: “¡Vamos a sortear el pelo!”.

“Si te ponés un par de cadenas más de oro, te parecés a Daddy Yankee”, le dijeron también haciendo referencia a la similitud de su look con el del cantante puertorriqueño.

Sergio Lapegüe debutó en el teatro con su banda musical “Lapeband”

Sergio Lapegüe no solo se dedica a la conducción de radio y televisión sino también tiene su lado artístico. Es por esto que decidió ir por más y debutó con su banda musical “Lapeband” en la obra “Chicas al aire” que se estrenó en el teatro Broadway y tuvo su última función el 8 de diciembre.

Lapeband (Web)

El espectáculo, el cual contó con más de 30 mujeres de entre 55 y 85 años, quiso demostrar que hay una larga vida después de la jubilación y que no hay edad límite para cumplir las metas.