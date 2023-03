Le preguntaron a Wanda Nara si perdonó a la China Suárez y su respuesta se hizo viral

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del mundo del espectáculo en octubre de 2021. La modelo descubrió que su esposo le había sido infiel con la actriz China Suárez, quien era su amiga por el vínculo con Zaira Nara.

Tras varios meses de crisis, Wanda y Mauro lograron reconciliarse y retomar su matrimonio. La pareja retomó su amor y siguió adelante pese a los comentarios malintencionados y los diferentes rumores.

Wanda Nara y Mauro Icardi Foto: Instagram

Qué dijo Wanda de la China Suárez:

Sin embargo, Wanda no olvida lo que pasó entre su marido y la China. En una entrevista con Intrusos, la rubia reveló si pudo perdonar a la protagonista de Argentina Tierra de Amor y Venganza: “Me parece un montón ya. Mauro es mi familia, no podemos comparar”, declaró.

Las palabras de Wanda se dieron debido a que desde Intrusos le consultaron si así cómo decidió perdonar a su marido, también lo hizo con la China. No obstante, ella decidió no comparar, pero dejó en claro que no tiene intenciones de perdonarla.

China Suárez Foto: Instagram/sangrejaponesa

Por otro lado, aseguró que Mauro es el amor de su vida y que, por eso, no dudó en darle una segunda oportunidad. Aunque, más de una vez confesó que él hizo muchas cosas para recuperar su confianza.