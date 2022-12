Le gritaron por la calle, encaró a los que lo piropearon y se volvió viral en TikTok.

TikTok se volvió una de las redes sociales favoritas de las personas. Su espontaneidad, challenges, la posibilidad de publicar sólo en formato de video fueron algunas de las cuestiones que terminaron de convencer al público. La plataforma tiene miles de millones de usuarios que aprovechan para mostrar su día a día o contar situaciones específicas.

Este es el caso de @ledreambaby, un artista independiente que busca ganar fama a través de la plataforma y también desarrollar un buen perfil en su cuenta de Instagram. Su situación impactó a los internautas que no dudaron en dejar su like en el video y algún que otro comentario, apoyando o no su manera de actuar.

El artista en una de sus presentaciones. Foto: Instagram

Sucede que el tiktoker puso a grabar el celular luego de que un grupo de hombres le hayan dicho algunos piropos por la calle. Se trataba de un equipo de trabajo que estaban cumpliendo su rol en una construcción. “Los muchachos quieren mi número”, dijo mientras apuntaba al grupo y se intentaban aclarar las cosas.

El artista salió al cruce. Foto: Instagram

Cómo reaccionó el usuario de TikTok y qué dijeron sus seguidores

“Yo se los doy chicos, les doy todo lo que quieran. Literal”, dijo entre risas el artista que intentaba filmar a los jóvenes y también filmarse a él mismo. De fondo también se escuchaban risas de las personas que aparecían en el video y, aparentemente, todo terminó en un chiste. “Si te gritan en la calle lo más lindo de todo es ir e intimidarlos. Consejo del día mis amores”, escribió en la descripción del video.

La publicación en cuestión ya superó las 217 mil reproducciones, alcanzó más de 23 mil likes y los 200 comentarios. “Haces bien, se hacen los pillos cuando los apuras”, “No soportaron”, “No soy tímida ni a palos”, “No dejaste ni el número”, “Le tienen miedo al éxito”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.