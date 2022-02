Lali Espósito se presentó en “El Hormiguero”, un programa de televisión español, donde relató una curiosa anécdota que tiene como coprotagonista a alguien muy inesperado, se trata de Lionel Messi.

Al parecer, según reconoció la cantante, el futbolista hace parte del listado de “Mejores amigos” de ella. Recordemos que esta herramienta de Instagram permite que solo el listado de personas incluídas ahí vean cierto contenido.

Lali Espósito junto a Lionel Messi. Foto: Instagram

“Yo tengo ‘Mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?”, contó, y agregó: “Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”.

Fue así como tras recordar el video que publicó, Lali aprovechó para mirar a la cámara y pedirle al jugador perdón por el video: “Leo, te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero”.

Lali Espósito durante su entrevista en el programa español "El Hormiguero". Foto: Instagram

El último mensaje de Lali Espósito para Messi

Antes de finalizar su participación en el famoso programa español, Lali decidió enviar un último mensaje televisado al futbolista.

“Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”, aseguró, generando risas en el estudio.