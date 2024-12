Se han revelado nuevos detalles sobre la salud del cantante español Raphael, quien el martes sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa el programa “La Revuelta”, conducido por David Broncano. Tras el incidente, fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico San Carlos de Madrid para recibir atención médica.

Foto: web.

La agencia que representa al artista, RML Management, emitió un comunicado en el que, según informa la agencia EFE, se indicó que el artista se encuentra “bien” y que lo sucedido fue “un episodio transitorio”. Debido a esto, sus familiares se encuentran “muy tranquilos”.

A pesar de que su salud está evolucionando de manera favorable, se explicó que Raphael continuará internado en el hospital para someterse a nuevas pruebas con el objetivo de “descartar cualquier cosa”. Además, se informó que el cantante ha recibido la visita de sus hijos, Jacobo y Manuel.

La terrible adicción de Raphael

Tras la trayectoria musical del artista español, el famoso no ha tenido una vida sencilla, pese a haber conseguido la fama absoluta en el mundo de la música. En consecuencia a su éxito, el cantante se encuentra en una complicada relación con el alcohol, la cual desarrolló durante sus primeros conciertos.

Raphael, con una mirada muy certera sobre el devenir de la música urbana. (AP)

“Yo lo único que quería era dormir. Empezó en los aviones, que me pasaba media vida en ellos, y cuando me sentaba, pedía las botellitas estas de alcohol que ponen, me las bebía de un trago y dormía. Claro, que me dormía. Me iba a América y volvía sin enterarme. Y luego empecé a hacerlo también con los dichosos minibares de las suites”, reveló Raphael.

Sin embargo, el músico intentó probar con las pastillas para dormir, pero indicó que no le daban resultados, es por eso que “vaciaba el minibar hasta que caía”.

Respecto a su peligroso vicio, el cantante explicó que “es una enfermedad tan traicionera que no da la cara nunca”. Tal fue el grado de adicción que Raphael llegó a alargar su estancia en Barcelona para evitar que su esposa, Natalia Figueroa, descubriera su problema.