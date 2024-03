La pelea entre Luis Majul y su hijo Octavio por culpa de Javier Milei

Octavio Majul tiene 29 años, es politólogo y se recibió de doctor en Ciencias Políticas en el CONICET. Su padre es el reconocido periodista Luis Majul. Desde hace unos meses cuando Octavio participó del paro general convocado por la CGT se supo que las ideologías entre padre e hijo no eran coincidentes. Además, Octavio, está convirtiéndose en figura pública al seguir los pasos de Luis. Por ejemplo, al incorporarse como panelista del programa de Mariana Fabbiani.

Al respecto de la relación con su padre, Octavio Majul, interceptado por un móvil de LAM, confesó: “Mi relación con mi papá es difícil. Trabaja todo el día, así que deja poco tiempo. Estamos en un momento de la Argentina con una tensión tan grande que, con ese poco tiempo que a uno le queda después de trabajar, se dedica a relajarse y no sé si con él tendríamos conversaciones relajadas”.

Octavio Majul, el hijo de Luis Majul que trabaja con Mariana Fabbiani.

Luego, agregó: “Mi papá está con mucho trabajo, tiene poco tiempo y es lo que te decía antes, hay una Argentina tensa. En el 2015 votamos a Scioli, 2019 a Alberto y después a Massa. Creo que todo un sector de la sociedad dejó cierta radicalidad, abrazando ideas de quienes antes eran opositores”.

Octavio Majul. Foto: captura

Y reflexionó “Ahora del otro lado hablan de grieta moral. Me parece que la cuestión ideológica no corre tanto de mi lado o de este lado, porque hemos abrazado un candidato post ideológico. Javier Milei me parece completamente ideologizado, que solo da entrevistas a una serie de periodistas o canales en específico”.

Luis Majul en la lista de Javier Milei

Octavio Majul habló de la postura de su padre respecto al actual gobierno: “Mi papá está en esa lista de Milei. En cuanto a si me decís si es un conflicto ideológico, yo creo que sí. La diferencia entre ideológico y moral es muy chiquita. No tengo ninguna diferencia con mi papá persona. Ustedes conocen un Majul, que es el Majul periodista”.

Para cerrar, aclaró: “En el lado público somos muy distintos que en el lado privado. En el lado privado mi viejo es una persona muy graciosa. Pero poder diferenciar entre el personaje público y el personaje privado es difícil, para una persona que no para de trabajar. Nos hablamos por WhatsApp”.