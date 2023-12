El tenso cruce entre Mariana Fabbiani y Mauricio D’Alessandro por el feminismo

El programa DDM (América TV) se convirtió en el escenario de un intenso enfrentamiento entre Mariana Fabbiani y Mauricio D’Alessandro. Todo inició durante una discusión sobre el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, donde la invitada Lala Pasquinelli, reconocida abogada, poeta y activista feminista, expresó sus opiniones sobre la masculinidad y la brecha salarial de género en Argentina.

D’Alessandro, abogado y panelista, desató la polémica al cuestionar la información que planteaba la invitada. “Un dato interesante sobre la masculinidad: cuando hablamos de femicidios, dicen o aparecen argumentos de ‘mueren tantos hombres’ y sí, los hombres mueren a manos de otros hombres. El 90% de los homicidios son cometidos por hombres”, explicó Lala.

Mariana Fabbiani y Mauricio D'Alessandro protagonizaron un tenso cruce en DDM. (Captura "El diario de Mariana")

El cruce entre Mauricio D’Alessandro y Lala Pasquinelli que enojó a la conductora

“Si nos atenemos a las cifras, el 70% de suicidios son hombres. Yo creo que el feminismo debería hacer su autocrítica en esto. Porque en este debate nos fuimos desde cómo se sexualizaban los cuerpos a ver cómo ganaban menos las mujeres. La verdad que esta idea de que las mujeres ganan menos porque hay un dedo malo de un hombre no es cierto...”, lanzó D’Alessandro.

“Primero, Susana Giménez y Mirtha Legrand son las mujeres que más ganan de toda la Argentina...”, dijo el abogado poniendo un polémico ejemplo. “Para controvertir este tipo de posiciones hemos tenido que estudiar”, sostuvo Pasquinelli y agregó: “Hay números oficiales en la brecha de género en Argentina y las mujeres ganan el 27% menos en las mismas tareas y en general”.

“Si eso fuera cierto, todo el mundo y los empresarios contratarían mujeres porque es más barato. Ustedes al sobreactuar el feminismo terminan complicando a las mujeres”, lanzó Mauricio sin escrúpulos. “Esto es una falta de respeto, yo no vine a hablar con este payaso”, sostuvo enojada la invitada. “Bueno, no se enoje Lala”, dijo el panelista.

Fue en ese momento que Mariana Fabbiani decidió intervenir: “¡Bueno, pará! Soy la conductora. Es importante tener estos espacios porque existe muchísimo de esto (señalando a D’ Alessandro). Con todo lo que lo quiero a Mauricio, después voy a tener una charla con él”.

“En mi estudio de abogados las que ganan más son las mujeres. ¿Por qué? Porque son mejores que los hombres. Trabajando son mejores”, retrucó Mauricio, lejos de querer calmar la tensa situación.

Qué dijo Mariana Fabbiani tras la discusión en vivo que tuvo con Mauricio D’Alessandro

Luego de un corte, Mariana se refirió a la discusión: “Me fui a la pausa re angustiada con la situación que se vivió acá. Yo no puedo caretear nada, pero me fui mal y ya estuvimos hablando en privado con Mauricio sobre lo que pasó porque no me gustó nada”. D’Alessandro pidió disculpas y dijo: “No respeté la línea editorial que habías planteado”.

Por su parte, Fabbiani aclaró que no es una línea editorial, sino lo que piensan: “No es la manera en que hay que debatir estos temas. Pero es un reflejo de lo que sucede afuera, entonces está bueno retomarlo para reflexionar al respeto”.

“Me hubiera gustado ofrecerle mis disculpas a Lala Pasquinelli si se sintió ofendida”, aclaró el abogado, quien sostuvo que “dijo lo que pensaba” a pesar de que no era políticamente correcto. “Soy una minoría”, dijo.

“No, está bien, pero tenés que reflexionar sobre tus propios pensamientos. Después vamos a seguir charlando porque tampoco quiero hacer un tema enorme”, explicó la conductora, quien le mandó un saludo a la invitada tras el incómodo momento que vivieron al aire.