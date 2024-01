La novia de Williams de Gran Hermano 2024 contó porque no fue a recibirlo tras ser el nuevo eliminado

Williams López se convirtió en el tercer eliminado de la edición de Gran Hermano 2024, es correntino y le gusta que lo llamen “el Paisa”. Era uno de los más queridos por sus compañeros, pero el público del reality decidió que se quede afuera de competencia, debido a su accionar dentro de la casa más famosa.

Durante los primeros días, Williams, dentro de la casa fue destacado como uno de los más buenos en esta edición, cautivó a la audiencia con su fuerte historia de vida y con sus ánimos de querer estudiar para ser veterinario.

Williams de Gran Hermano 2024.

Luego protagonizó un episodio con Catalina y la quiso coquetear, sin tener en cuenta que está en pareja fuera de la casa, y más tarde, tuvo una fuerte reacción contra “Furia” y recibió la sanción que lo envió directo a placa. Estas dos cosas fueron cruciales para la audiencia y la opinión de las redes sociales.

Williams y Catalina de Gran Hermano 2024.

Cuando se viralizó el video del acercamiento entre Williams y Catalina, la novia del correntino, Martina, salió a hablar por las redes sociales y comentó que estaba molesta frente a la situación, pero que ella no podía hacer nada, ya que no estaban en el mismo lugar. Por lo cual, era algo que se hablaría cuando terminará la competencia para “el Paisa”.

Williams de Gran Hermano 2024 y su novia, Martina.

Por qué la novia de Williams no fue a recibirlo tras su salida de la casa

Williams quedó eliminado de Gran Hermano 2024 y su novia, Martina no estuvo presente para recibirlo y por eso, ella explicó los motivos en su Instagram y escribió: “los papás de Williams viajaron el sábado a Buenos Aires y yo no porque tenía que cuidar a mi abuela, ya que ella no puede estar sola. Mañana cumple 83 años. Ella me cuidó cuando era chiquita y ahora me toca a mí cuidarla a ella. Quería pasar Año Nuevo con ella. Él que tenga abuela y familia me va a entender”.