El pasado 20 de septiembre y después de un largo año de pandemia y con producciones televisivas frenadas, El Trece estrenó una novela de producción local: “La 1-5/18″. En un principio la reactivación de la pantalla nacional fue celebrada, pero con el correr de sus capítulos la tira del Pol-ka protagonizada por Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Esteban Lamothe comenzó a recibir fuertes críticas.

Entre los comentarios más duros algunos apuntaban hacia la forma en que representa la vida en las villas y las zonas más humildes. Pero las actuaciones de sus personajes principales también se llevaron más de un cuestionamiento.

El triángulo amoroso entre Lola, Bruno y Lorenzo cada vez comienza a complicarse más.

Uno de los espectadores apuntó sin piedad contra la actuación de Heredia, quien en la ficción interpreta el papel de Bruno, el novio de Lola (Agustina Cherri). El usuario le escribió un mensaje directo con un picante comentario, que el actor no dudó en responder con ironía.

“Che, ahora que terminó la ‘1/5-18′ ¿no te pinta retirarte de la actuación? ¿o aunque sea tomarte unas clases? No podés actuar tan mal, ni aunque lo intentés hdp”, fue el mensaje que recibió la pareja de Brenda Gandini.

El amor entre Bruno y Lola crece cada vez más y los seguidores enloquecieron con su primer encuentro.

Pero su respuesta fue locuaz: “Amigo, dame dos gramos de tu autoestima y te recupero las Malvinas”. El seguidor en cuestión no se quedó callado y replicó asombrado: “Qué grande. No esperaba que me contestes jajaja”.

Con su sencilla pero contundente contestación, Heredia compartió el intercambio en su cuenta de Twitter con la descripción: “Qué se yo... cosas que pasan...”, y rápidamente generó la reacción de miles de usuarios.

El posteo alcanzó en pocas horas más de cinco mil “me gusta” y varios comentarios de usuarios que aseguraron: “Vos y Lamothe son actores incomprendidos”, “Encima después de que te bardean se hacen los cholulos. ¿Quién los entiende?” y “Al final sólo quería llamar tu atención. Genial tu respuesta!”, fueron los más destacados.