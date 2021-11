Diego Torres y Débora Bello están instalados en Miami, Estados Unidos. Los padres de Nina se casaron el pasado año, sin embargo, este jueves se conoció la noticia de su supuesta separación.

“Ellos están viviendo juntos en Miami hace bastante. Hay incluso rumores de que él se habría mudado del lugar que comparten. Estuvimos buscando en redes y ahí puede haber una señal: desde junio no postean fotos juntos”, revelaron en “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece).

Luego, el conductor Ángel de Brito amplió la información: “Me contaron que él se fue a vivir a otro departamento, más precisamente en la calle 79 (en Miami). Ahí estaría viviendo por ahora. Quizá sea una crisis y vuelvan a vivir juntos, pero a los dos le mandé mensajes y ninguno me contestó. Generalmente ellos contestan, más si es mentira. Te dicen ‘esto no pasó’, así que eso me resulta un poco raro”.

Diego Torres y Débora Bello

El cantante y la modelo están radicados en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia junto a su hija de ocho años, Nina.

El casamiento de Diego Torres y Débora Bello

El cantante y la conductora sellaron su amor tras 16 años en pareja con un casamiento que se celebró en diciembre pasado.

La boda fue en una playa paradisíaca y sorprendió al mundo del espectáculo, ya que nadie se esperaba la noticia hasta que publicaron fotos en sus redes sociales luego del evento.

Diego Torres y Débora Bello

“Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida. Gracias por convertirme en padre y hacerme el hombre más feliz del mundo con nuestra hija, que sin duda nos iluminó y nos iluminará para siempre! Te amo”, escribió el artista en ese entonces en su cuenta de Instagram.

Bello también le había dedicado un mensaje a través de sus redes en aquel momento: “Luego de 16 años juntos, una hija hermosa y una pandemia interminable decidimos más que nunca celebrar el amor, la vida y el camino recorrido juntos! Buena y feliz vida para nosotros”.