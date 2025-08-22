La inesperada confesión de Emilia Attias cuando le preguntaron si estaría con Nico Vázquez: “Un beso”

En esta nueva etapa de su vida, Emilia Attias está en el centro de la atención mediática. Separada de su pareja de muchos años, la actriz es constantemente señalada por los fans en las redes sociales, que fantasean con posibles romances. Uno de los más comentados tiene como protagonista a Nicolás Vázquez, con quien Attias mantiene una amistad de larga data.

La invitación a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, sirvió de escenario para que la artista enfrentara esos rumores y hablara sin vueltas sobre su presente amoroso.

El look de Emilia Attias para el programa.

La pregunta de Marío Pergolini que descolocó a Emilia Attias

Durante la charla, Pergolini puso sobre la mesa lo que circula en Twitter: el “shippeo” entre ella y Vázquez. “Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡Están los dos solos! Es ahora”, planteó el conductor.

Lejos de esquivar el tema, Emilia contestó con humor pero fue clara: “Les voy a decir: yo no estoy sola. Le mando un beso a mi novio Guille”, afirmó, despejando las especulaciones. Y agregó: “Sorry chicos, estrólense. Estrolen el sueño”.

Nico y Emilia son muy amigos.

Además, enfatizó el vínculo que la une a Nico Vázquez: “Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”.

Emilia Attias habló de cuándo se puede hablar de un romance

La conversación fue más allá y derivó en cómo la actriz define lo que significa “estar con alguien”. Pergolini le preguntó si darse un beso entraba en esa categoría, y ella no dudó: “Sí, obvio”. Aunque aclaró que existen distintos “grados” de estar.

Los actores fueron pareja en la ficción.

El tema derivó en la infidelidad y Attias dejó una reflexión que sorprendió a más de uno: “Si después vas y decís la verdad, te cambia todo”, señaló, asegurando que tiene cierta tolerancia hacia esas situaciones. “Tengo bastante tolerancia a esas cosas. Puedo pedir perdón”, remarcó.