“Hubiera trabajado en Epec”: La Mona Jiménez estuvo en el programa de Pergolini

En el marco de una vuelta a los escenarios, La Mona Jiménez participó en distintos programas de la televisión argentina. Tras participar en Un poco de ruido, fue invitado a Otro día perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini.

Video: la presentación de La Mona en el programa de Pergolini

En una entrevista sobre el repaso de su trayectoria en el cuarteto, el cantante recordó sus inicios. “Hubiera trabajado en Epec”, respondió ante la consulta sobre a qué se dedicaría si no estuviera sumergido en el cuarteto. “Mi hermano mayor, que ya se fue... El Tito. Entró a trabajar a los 18 años a Epec. Cuando pierdo a mi papá, yo estaba cantando. Entonces, mi mamá me dice ”hijo, tenés que entrar a Epec". Le dije que no, que yo voy a cantar. Yo elegí el destino y me fue bien“, dijo.

La Mona también hizo alusión a Cuarteto Berna, donde compartió escenario con Daniel Franco, quien tocaba el acordeón y hasta la actualidad, forma parte de la banda de músicos que acompaña al Mandamás en cada presentación.

Asimismo, repasó anécdotas vinculadas al “lenguaje de los barrios” de cada baile; momentos especiales como cuando recibió un botellazo por parte de hinchas de Belgrano y permaneció cinco meses en coma; y cuando fue estafado por familiares en sus comienzos. Asimismo, cantó Quién se ha tomado todo el vino junto a Pergolini.