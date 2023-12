La fuerte confesión de Madonna sobre su salud: “Las cosas se pusieron feas”

La carrera musical de Madonna fue una montaña rusa de éxitos desde sus inicios en la década de 1980. Conocida por su innovación, provocación y resistencia en la industria, dejó una marca imborrable en la música y es considerada la reina del pop.

Con álbumes icónicos como Like a Virgin, Ray of Light y Confessions on a Dance Floor, Madonna continúa siendo una fuerza influyente en la escena musical global. A pesar de los desafíos de salud, su dedicación a la música y su impacto cultural perduran.

La icónica “Reina del Pop” dejó a sus fans boquiabiertos al revelar en un emotivo concierto en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, que estuvo 48 horas en coma inducido durante su última hospitalización en junio. La estrella de 65 años compartió este impactante episodio en medio de su actuación, y un video grabado por un fan capturó el momento exacto.

Madonna tiene 19.2 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Madonna dio detalles de su internación y su estado de salud

“Fui inducida a estar en coma por 48 horas”, confesó Madonna en el escenario, según se observó en la grabación. La noticia surge meses después de que la artista hablara por primera vez sobre su estado de salud en julio, cuando fue hospitalizada en terapia intensiva debido a una “infección bacteriana grave”. En esta ocasión, la diva del pop expresó sentirse agradecida por estar viva, destacando la gravedad de su experiencia médica.

La cantante se convirtió hace décadas en la "Reina del Pop". Foto: Instagram

A través de una publicación conmovedora en Instagram, Madonna compartió su gratitud y reflexionó sobre la importancia de la familia y los amigos en momentos difíciles. “Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que ya se han ido”, escribió la artista junto a una serie de fotos, incluyendo imágenes de sus hijos David Banda y Lourdes León.

Madonna, durante la entrega de los MTV Awards de 2021, realizada en Nueva York. (AP)

En la publicación, la “Reina del Pop” también elogió el apoyo invaluable de sus hijos durante su convalecencia. “Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en los interminables regalos, pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes”, reveló Madonna, destacando el vínculo especial que comparte con su familia.