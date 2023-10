La fantasía sexual que le cumplió Fátima Florez a su exesposo: “Le voy a hacer el jueguito”

Fátima Florez ha tomado un gran protagonismo luego de confirmar su romance con Javier Milei, candidato a presidente de la Argentina. Se la pudo ver acompañando al economista en su cierre de campaña y también al reconocido programa de Mirtha Legrand. La pareja ha aumentado su exposición en los últimos días en pantalla y se han conocido detalles íntimos del noviazgo.

Análisis no verbal del candidato a presidente y la humorista Fátima Florez

La actriz venía de una larga relación con Norberto Marcos, ahora su exesposo; estuvieron más de 22 años juntos y en varias ocasiones Fátima había afirmado que era el amor de su vida.

La increíble fantasía sexual que le cumplió Fátima Florez a su exesposo

En declaración a un programa de TV, Fátima reveló un detalle íntimo de su exesposo, al contar una fantasía íntima: “Él siempre gustó de Cathy Fulop. Una vez me monté de ella... y me montaron. Como obviamente ella no le iba a dar bola pensé: ‘Bueno, le voy a hacer el jueguito’”

“Hay gente que, a la hora del sexo, se disfraza de cualquier cosa. Como yo vivo disfrazada arriba de un escenario, no me costaba nada extender un ratito más el personaje”, explicó, entre risas, Fátima Florez.

Fátima Florez y Javier Milei, romance polémico.

La confirmación de la relación entre Fátima Florez y Javier Milei generó miles de opiniones; entre los que descreen de la noticia y los que aman y son fan de la pareja.

Fátima Florez y Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand. (Instagram Fátima Florez)

Fátima y Javier se muestran juntos en cada evento que comparten, desde cierre de campaña, ya que el economista es candidato a presidente de la Argentina, hasta programas de televisión, como en el “Bailando 2023″ o en la mesa de Mirtha Legrand.