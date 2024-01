La desgarradora historia de Agostina de Gran Hermano 2024: “No tenía donde vivir”

Agostina es una de las 16 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024 y una de las que más neutral se mostró hasta el momento, ya que a pesar de pertenecer al grupo de las “furiosas” es una de las jugadoras que mejor se lleva con el resto de sus compañeros.

Agostina se unió fielmente a Furia, Catalina y Carla en las primeras semanas del reality, pero en ningún momento dejo de tener buena relación con el resto de la casa. Y lo demostró luego de protagonizar fuertes conflictos, ya que para ella siempre primo el llevarse bien con la mayoría.

Agostina Spinelli, una de las participantes de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Agostina es mujer policía, tiene una hija de 16 años y una impresionante historia de vida. En esta oportunidad, decidió abrir su corazón en una charla con su compañero, Joel, en la cual le contó sobre un cambio radical en su vida, que trajo felicidad y momentos tristes al mismo tiempo.

Agostina Spinelli, la mujer policía de Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Agostina habló sobre el padre de su hija y dijo: “Yo con mi exmarido tenía todo. Es la mejor persona que existe en el mundo, como, compañero y marido”. A pesar de esto, había un “pero” en la vida de la participante y explicó: “Había algo que no me hacía feliz. Entonces yo decía, tengo todo y no era feliz”.

Agostina de Gran Hermano 2024 abrió su corazón con Joel.

La participante confesó: “ahí pensé, hay algo que me está pasando y no sé qué”, hasta que descubrió que le estaba pasando algo con una compañera del trabajo y en una salida se dieron un beso. Agostina dijo: “Me sentí tan feliz. Sentía una felicidad que no había sentido nunca en mi vida. Sentía que ella era lo que yo necesitaba en mi vida”.

Agostina Spinelli de Gran Hermano 2024 y su impresionante historia de vida. Foto: Instagram

A continuación y como consecuencia explicó que sucedió lo peor que le pasó en su vida: “Contarle a mi familia y el rechazo que tuve. De tener todo, de estar bien económicamente, pasé a no tener donde vivir”.

Cuándo es la próxima gala de nominación en Gran Hermano 2024

La próxima gala de nominación en Gran Hermano 2024 es el miércoles 24 de enero. De todas maneras, será una gala diferente, ya que por decisión del teléfono rojo todos los participantes están nominados. Por lo cual, cuando vayan al confesionario tendrán que votar por quienes quieren que salgan de placa.