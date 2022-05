A días del debut de La Voz, Lali Espósito regresó a la televisión argentina y respondió a preguntas con sinceridad, fiel a su estilo de cómo es su presente laboral, personal y la relación con sus exparejas.

Sentada con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefé), la cantante respondió a todas las preguntas y lo hizo sin pelos en la lengua y con su espontaneidad.

Lali Espósito Foto: Twitter

Todo empezó cuando la conductora le preguntó qué la hacía enojar a lo que ella reconoció que es “cabrona” pero aseguró: “No me gusta pelearme con otros seres humanos. Me enojo yo, te puedo decir las cosas que me jode, no es que soy una carmelita descalza, re digo las cosas, pero creo que hay un límite de respeto que es raro que cruce, y si la cruzo he pedido disculpas”.

Lali Espósito presenta su colección de "47 Street". Foto: Instagram/@lalioficial

Cuando fue consultada si es de bloquear a las personas, de manera segura dijo que jamás dejó de seguir a gente. Pero en cuestión de segundo se desdijo.

Lali Espósito posó para sus fans. Foto: Instagram

“Bueno, mentira. Porque se me cruzó alguien y pensé: ¿Sí, claro, ¿cómo no lo iba a dejar de seguir?’ He dejado de seguir a algún que otro. Hay gente a la que hay que dejar de seguir, que no queremos saber más de su cotidianeidad”, reconoció y agregó.

Años después del noviazgo, Lali confesó que un motivo de la ruptura fueron los "celos" que recibía del actor.

Rápida, Verónica le hizo referencia a Mariano Martínez a lo que, si bien, la cantante prefirió no responder su risa la delató e intentó cambiar de tema.

Cuándo vuelve La Voz Argentina

Según anunció el propio Telefé la nueva emisión del programa que busca los talentos en la música empezará el próximo 5 de junio a las 22:30hs.

El ciclo, será conducido nuevamente con Marley y contará con la presencia como jurado a Lali Espósito, Ricardo Montaner, La Sole y el dúo, Mau y Ricky.