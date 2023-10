La contundente respuesta de Jimena Barón tras recibir críticas por irse de vacaciones con su hijo

Jimena Barón es una de las artistas más queridas por los usuarios de las redes sociales. Desde su perfil de Instagram no duda en compartir cada momento de su vida como son sus viajes, trabajos, looks y su hijo Momo.

Tanto la actriz como su hijo tienen muchos fanáticos del mundo digital que esperan tener novedades para demostrarle su cariño. Además, la famosa siempre se mostró con un fuerte carácter por lo que no tiene problemas en decir lo que piensa o enfrentar a las críticas.

Jimena se tomó unos días de vacaciones en Brasil junto a su novio Matías Palleiro y su hijo Momo, por lo que aprovecha para fotografiarse en el paradisíaco lugar y dejar retrato de sus actividades.

Jimena Barón hizo frente a las críticas por irse de vacaciones en etapa escolar Foto: instagram

Si bien la famosa siempre optó por contar su vida y exponerse en las redes sociales, a veces recibe críticas de sus seguidores. Sin embargo, Jimena hace frente a los detractores y no tiene problemas en contestar.

La respuesta de Jimena Barón a las críticas

La famosa posteo un video en el que muestra una parte del recorrido que hicieron para llegar a destino ella, su hijo y su novio. En el que escribió: “Con este equipo a la luna” mientras se ve la felicidad y emoción por compartir un viaje juntos.

La respuesta de Jimena Barón a las críticas por irse de vacaciones en etapa escolar Foto: gentileza c

Rápidamente recibió un montón de mensajes por parte de sus seguidores que no tardaron en dejarle mensajes de amor y bendiciones para los días de vacaciones. Sin embargo, fue una usuaria quien le dejó un mensaje que Jimena no dudó en contestar.

“¿Cómo hacen estas minas con el colegio de la bendición? El mío falta dos días y ya me mandan hasta al obstetra que me atendió cuando nació para ver por qué no va al colegio” expresó la usuaria de Instagram. A lo que Jimena le respondió: “Tiene spring breack (vacaciones de primavera), Mabel”.

De esta manera dejó en claro que Momo está de vacaciones en el colegio.