Momo, el hijo de 9 años de Jimena Barón, abrió su propia tienda: “La idea es que maneje sus finanzas”

Jimena Barón compartió con sus seguidores en redes sociales cómo su hijo Momo, de tan solo 9 años y fruto de su relación con Daniel Osvaldo, se ha convertido en un emprendedor a pesar de su corta edad. La cantante explicó cómo su hijo genera ingresos económicos y en qué los utiliza durante el verano.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Jimena anunció que su hijo está listo para retomar su emprendimiento: “¿Adivinen quién retoma su emprendimiento para el verano?”.

El pequeño empresario está decidido a aprovechar su vena de comerciante para ganar dinero durante y poder gastarlo durante los meses de calor. Pero, ¿cuál es la idea de negocio del pequeño Momo?

El emprendimiento del hijo de Jimena Barón

Jimena recurrió a sus seguidores en Instagram para preguntar si existe la posibilidad de conseguir un servicio de entrega de suministros de mercería, que le permita seleccionar en línea piedras y broches para utilizar en la confección de pulseras, tobilleras y collares con cuentas.

“Y quiero comprar piedras buenas, porque me pasó con estas de color, se destiñeron... no quiero que me pase eso, porque yo los hago con ganchos caros, cosas lindas. Y quiero hacerlas con cosas buenas, porque lleva el mismo laburo”, explicó la cantante, quien ayuda a su hijo.

Es que justo estos productos son los que diseña y vende Momo, quien ya se muestra como todo un comerciante. Según explicó la cantante, Momo tiene un objetivo para ese dinero.

“Yo gasto plata, lo ayudo a hacer los collares, y después él los vende en la playa y esa es la plata de su verano... Se compra el helado, el licuadito, todo con su emprendimiento. La idea es que maneje sus finanzas de vacaciones, y vea cuánto salen las cosas que pide y cuánto cuesta gastar esa plata. Me sale más caro comprar todo para hacer los collares que darle la plata, pero me copa la enseñanza”, aseguró Jimena.