La contundente reacción de Diego Latorre ante la decisión de Yanina de festejar su aniversario

Tras una mega fiesta que celebró por sus 55 años, Yanina Latorre, compartió todos los detalles sobre los invitados que asistieron, el show en vivo de El Polaco, hasta la barra de tragos, y no dejó pasar una noticia reveladora: la panelista reservó un salón para festejar los 30 años de casados con Diego, sin embargo, el esposo no reaccionó como esperaba.

El exfutbolista, que indicó en reiteradas oportunidades que no le agradan las fiestas, se enteró por televisión que Yanina tiene organizado un festejo para su aniversario, con 200 personas invitadas. Ante la noticia, Diego respondió contundente a los dichos de su esposa en su cuenta de Instagram.

Cómo reaccionó Diego Latorre

“Gente, acá en LAM están mostrando la fiesta de Yanina de ayer en casa. Recién acaban de decir por la tele que va a haber otra fiesta por los 30 años de casados en un salón, con 200 personas... yo no quiero. Acepten mi derecho a no querer festejar”, comenzó diciendo Diego en una historia de Instagram.

Y continuó: “No, viejo, no. No va a haber más fiestas de ningún tipo, por lo menos, este año. Aflojemos un poco. Me importa un carajo que sean 30 años de casamiento. No es una fiesta simbólica los 30 años, vamos a decir la verdad. Bodas de oro, bodas de plata, bodas de bronce, lo que sea, pero 30 años no hay que festejar nada. Los números redondos, no. Los 30 años no es número que signifique algo. No hay una segunda fiesta este año. Así que angelitas, Ángel, discrepo”, finalizó.

Ante la reacción, Ángel de Brito se comunicó con Diego para saber si había cambiado de parecer, pero el exfutbolista sigue firme con su postura: “No voy”, le respondió.