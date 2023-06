La confesión de Cami Homs sobre la vez que se burló de Tini Stoessel: “No me importó nada”.

Cami Homs estuvo en el centro de la polémica cuando se dio a conocer su separación con Rodrigo de Paul. Sin embargo, todo empeoró cuando a los pocos meses, el futbolista blanqueó su noviazgo con Tini Stoessel y todos lo acusaron de haberla hecho infiel a su exnovia. Incluso, muchos usuarios de las redes sociales decidieron ponerse en uno de los dos “bandos”.

Cuando todo parecía calmarse, salía a la luz información que aseguraba que la cantante y el deportista habían iniciado una relación secreta al mismo tiempo que surgió la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara. Homs tuvo que dar un giro de 180 grados a su vida, regresó a vivir a Argentina y comenzó sus proyectos propios en el país.

Camila Homs con sus hijos Francesca y Bautista. (Instagram Cami Homs)

Cami recibió al 2023 en Punta del Este, Uruguay, un destino muy elegido por los famosos. El 1 de enero se viralizó un video en donde se la ve agitando una arenga popular en contra de Stoessel. “Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da”, era el cántico que se escuchaba y la modelo repetía con una sonrisa en la cara.

Cami Homs habló sobre el video en el que se burló de Tini Stoessel

En diálogo con La tarde del nueve (elnueve), Camila recibió una fuerte pregunta: “¿Cuál fue el peor error que cometiste en tu vida?”, interrogaron Tomi Dente y Pía Slapka. Y si bien, al principio Homs dudó bastante, los periodistas insistieron con la pregunta.

“De esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público. No fue una buena imagen. Yo no soy así. Era Año Nuevo y fue como que no me importó nada. Estaba en una”, aseguró Cami y agregó: “Dije ‘por qué’. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”.

“No me suelo arrepentir de las cosas que hago, porque uno puede cometer errores y no arrepentirse. Pero de eso es algo que sí me arrepiento”, sostuvo la modelo. “Para nada. Veía videos y videos y me daba mucha vergüenza”, contestó cuando le preguntaron si se sentía incómoda cuando veía el video.