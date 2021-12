El gran escándalo del año que tiene como protagonistas a Wanda Nara (34), Mauro Icardi (28) y la China Suárez (29) pareciera no tener fin. Es que se filtró un mensaje que la actriz le habría escrito al futbolista para decirle “adiós”.

Ángel de Brito reveló los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi.

Así lo expresó Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live” (Radio Mitre): “Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia. Hubo un chat entre la China Suárez y Mauro Icardi”, indicó.

Mauro Icardi rompió el silencio tras la infidelidad a Wanda Nara con la China Suárez

Según el conductor, la ex Casi Ángeles, “le escribió para darle un punto final a esta historia. Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. No fue escandalosa”.

“Todo esto se fue de las manos, me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos. Todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”, leyó Etchegoyen.

Alejandro Fantino habló de su comentada nota en Star+ (Captura de pantalla).

Sin embargo, ese no fue el final de la historia. Es que según trascendió, Icardi le habría respondido: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni herir a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

El enojo de la China en las redes sociales

Como si fuera poco, a la protagonista de “El hilo rojo” se le sumó otro problema. Es que como la familia de su expareja y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña, tiene una buena posición económica, la acusaron de haber recibido varias propiedades de regalo.

La respuesta de la China Suárez a través de su Instagram.

“Trabajo desde los 10 años y nadie nunca me regaló nada. Acá yo con mis dos terrenos regalados. Ah y mi sueldo en petrodólares”, sentenció.