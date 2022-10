La China Suárez habló sin filtro sobre Rusherking: “Hay amores que no tienen explicación”

La China Suárez y Rusherking son sin duda alguna una de las parejas del momento en la Argentina.

Desde el inicio de su romance llenaron de polémica las redes sociales y la televisión, estando presente la diferencia de edad entre ellos y la vertiginosa vida romántica de la actriz.

Rusherking y la China Suárez en el nuevo videoclip del cantante.

Pero haciendo oídos sordos, el amor entre la China y Rusher siguió creciendo haciendo frente a cualquier tipo de mal pronóstico.

La China y Rusherking.

Fue en este sentido que, la actriz en diálogo con la revista ¡Hola! se refirió sin filtro a su pareja: “Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él”.

La China Suárez se refirió a la diferencia de edad con Rusherking

Continuando con la entrevista, la China Suárez se refirió a la diferencia de edad entre ella y Rusherking:

“También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido”.

La China Suárez y Rusherking. Foto: Instagram

“Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos. Además, sus amigos y su familia lo aman. Amo su forma sana de quererme” cerraba la actriz.