La adorable dedicatoria de La Joaqui a Luck Ra que causó revuelo: “Córdoba”

La Joaqui y Luck Ra son una de las parejas más queridas en la industria musical urbana. Tras blanquear su romance en abril del año pasado, los músicos no han dudado en demostrar su amor de todas las formas posibles.

El romántico posteo que le dedicó La Joaqui a Luck Ra (Fotos: Instagram de La Joaqui)

"Que me ames es el premio que me dio la vida por todas las veces que me dolió el alma. Me encontraste con el corazón destruido, con miedos, inseguridades y desconfiada del mundo. Me compartiste tu mundo y me hiciste sentir parte, escucharte cantar es hermoso”, le expresó La Joaqui a su pareja en redes sociales.

Ahora bien, la oriunda de Mar del Plata no se habría quedado con esas dedicatorias en Instagram. En las últimas horas, se viralizó un clip donde se mostraba el adorable detalle de la artista hacia el cantante de 26 años.

El homenaje de La Joaqui a Luck Ra

El hecho se dio a conocer en la tarde de este 20 de marzo, un día del estreno del videoclip de su canción “Mi Señora” junto con DUKI y KHEA. “Quiere ser mi señora para estar con un gánster, si me compro una pistola es para cuidarte”, recita el coro de la canción.

La canción ya consiguió más de 500.000 visualizaciones. Sin embargo, más allá del éxito por la canción, las escenas de la cantante en un jacuzzi hicieron ruedo por un peculiar motivo: tenía tatuada en su pierna derecha la provincia de Córdoba, lugar donde nació su novio.

El tatuaje de La Joaqui de la provincia de Córdoba, lugar donde nació Luck Ra.

Así es la letra de Mi Señora, la nueva canción de La Joaqui

Ay, hola, KHEA Ya supiste ¿Quién más va a ser?

Me andan preguntando que si ando con una nueva Y yo acá fumando con la Luna a ver si llega Pa' decirle que la quiero tener (me quiere tener) Pa' decirle, pa' decirle que sí.

(Coro) Quiere ser mi señora para estar con un gánster. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo, que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimo' de la' mala', y ahora vivo como quiero Quiere ser mi señora para estar con un gánster Si me compro una pistola, es solo para cuidarteYo, que no tuve nada, solo pienso en dineroSalimo' de la' mala', ahora vivo como quiero

E-e-e-e-el nene fuma como rastafari. No se lleva por los commentary. Juega conmigo, yo soy su Atari. Sabe que este culito es legendary. Ah-ah-ah, vos vení, tócame acá, Ay, si te da, juguemo' mamá y papá. Negro, sos mi favorito, atorrante desde cachorrito (¿ah, sí?) Quiere que lo hagamo' de perrito y que despué' fumemo' un porrito, uy.

Dio' bendiga ese cuerpito. Que todo me lo hace tan ricoLo' problema' que me trajo ese culito. Por más que me discuta no me quito.

(Coro) Quiere ser mi señora para estar con un gánsterY con esa pistola, fue que me enamoraste. Yo, que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimo' de la' mala', y ahora vivo como quiero

Ya te elegí para mí, no va a haber sorte. Vos presumime que soy tu trofeo. Lo hicimo' en el yate y sentimos el mareo. Cinco partido', ya son un torneo. Si estoy con vos, no pienso en nada. Se viste temática Met Gala. La luz de la noche, mi bengalaMe llama 6 A.M., se regala.

Te quiero pegada a mi cintura como una pistola. Soy el que siempre anda atrás tuyo, pero nunca te controla.Y si querés, bebé, me llama' y no te dejo solaSiempre estoy ready pa' vos, no importa el lugar ni la hora

Cómo me gusta escuchar tu voz. Cómo refleja en tu piel el Sol. Tú que te pasas diciéndomeQue no va a haber otra como vos Solo me tira si quiere escaparse. Y se hace de noche, yo paso a buscarte. Traje unas flores para regalarte. Y pa' que demo' una vuelta en el hood. Pa' que demo' una vuelta en el hood

Woh-oh-oh-oh-oh-ohLo que me gusta es tu actitud. Woh-oh-oh-oh-oh-ohDice que, con él, era aburrido

(Coro) Conmigo, es todo más divertido Baby, la culpa fue del destino-Siempre vuelve, porque. Quiero ser tu señora para estar con un gánsterY con esa pistola, fue que me enamoraste. Yo, que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimo' de la' mala', y ahora vivo como quiero

Quiere ser mi señora para estar con un gánster. Si me compro una pistola, es solo para cuidarte. Yo, que no tuve nada, solo pienso en dinero. Salimo' de la' mala', y ahora vivo como quiero.